130 milionów wydane na marne. Stadion straszy pustkami. Ostatnie lata to tragedia

Zagłębie Lubin po raz pierwszy awansowało do ekstraklasy w 1985 r. W tym samym roku zaczęło rozgrywać mecze na Stadionie Górniczego Ośrodka Sportu, na którym świętowało choćby zdobycie dwóch mistrzostw Polski (1990/91 i 2006/07). W 2007 r. rozpoczęto rozbiórkę obiektu, co stanowiło początek budowy nowej areny, która kosztowała ok. 130 milionów złotych.

Stadion Zagłębia Lubin kosztował 130 milionów złotych. Frekwencja rozczarowuje

Nowy stadion w Lubinie powstawał przez trzy lata, ale pierwszy mecz Zagłębie rozegrało na nim 14 marca 2009 r., gdy do użytku zostały oddane trzy z czterech trybun. Okoliczności nie były wymarzone, gdyż po karnej degradacji występowało wtedy w I lidze, ale udało się pokonać 3:0 Górnik Łęczna, co z bliska obserwował komplet 10 tysięcy fanów. Wtedy też odbyły się oficjalne uroczystości z okazji otwarcia obiektu.

Po sezonie 2008/09 lubinianie wrócili do ekstraklasy. To w niej rozegrali drugie i jak na razie ostatnie spotkanie, w którym na trybunach nowego stadionu zasiadł komplet fanów. Miało to miejsce 27 listopada 2009 r. w przegranej 0:1 rywalizacji z Lechem Poznań (10 tys. osób). Pierwszy mecz na w pełni ukończonej arenie odbył się 14 sierpnia 2010 roku, wtedy Zagłębie przegrało 1:2 z Górnikiem Zabrze. Na trybunach mogło zasiąść 16 086 osób, ale było ich "tylko" 10 123.

Do sezonu 2012/13 na nowym obiekcie w Lubinie średnia frekwencja wynosiła około 7 tys. osób. Później zaczęła spadać, na co z pewnością miały wpływ słabsze wyniki - w rozgrywkach 2014/15 Zagłębie występowało w I lidze, ale już po roku wróciło na najwyższy szczebel.

Po awansie średnia liczba widzów wzrosła do ok. 6 tys. Do historii przeszło spotkanie z Lechem Poznań (0:1), rozegrane 20 kwietnia 2018 r. Wówczas na trybunach zasiadło 12 721 fanów, co do dziś jest rekordem frekwencji na nowym stadionie w Lubinie.

Od tamtego momentu średnia liczba kibiców na obiekcie zaczęła maleć. W sezonie 2018/19 wynosiła 4 868, a przez kolejne trzy sezony z powodu obostrzeń związanych z pandemią jeszcze bardziej spadła. W ostatnim sezonie, gdy stadiony mogły być już w pełni otwarte, wyniosła 5 812 osób, średnio zapełnienie wyniosło zatem nieco ponad 36 procent.

Średnia frekwencja na domowych meczach Zagłębia Lubin od momentu otwarcia nowego stadionu (bez sezonu 2008/09)

2009/10 - 7 899 osób (79 proc. maksymalnej pojemności stadionu, która w przybliżeniu wynosiła wówczas 10 tys. miejsc)

2010/11 - 7 055 (43,9 proc., od tego czasu maksymalna pojemność wynosi 16 086 miejsc)

2011/12 - 6 547 (40,7 proc.)

2012/13 - 7 133 (44,3 proc.)

2013/14 - 5 968 (37,1 proc.)

2014/15 - 3 256 (20,2 proc., I liga)

2015/16 - 5 939 (36,9 proc.)

2016/17 - 6 300 (39, 2 proc.)

2017/18 - 6 162 (38,3 proc.)

2018/19 - 4 868 (30,3 proc.)

2019/20 - 2 969 (18,5 proc., ograniczenia w liczbie fanów)

2020/21 - 791 (4,9 proc., ograniczenia w liczbie fanów)

2021/22 - 3 165 (19,7 proc., ograniczenia w liczbie fanów)

2022/23 - 5 812 (36,1 proc.)

Reprezentacja Polski grała na stadionie Zagłębia Lubin. A Robert Lewandowski zdobył tam trofeum

Na nowym stadionie Zagłębia jeden mecz rozegrała reprezentacja Polski. 10 sierpnia 2011 r. zmierzyła się towarzysko z Gruzją, którą pokonała 1:0 po bramce Jakuba Błaszczykowskiego. Na trybunach zasiadło 12 310 widzów, co przez pewien czas było rekordem frekwencji w Lubinie.

Ponadto w 2009 roku odbyło się tam spotkanie o Superpuchar Polski, w którym Lech Poznań pokonał Wisłę Kraków (1:1, 4:3 w rzutach karnych). Bramkę dla poznaniaków zdobył Robert Lewandowski. To spotkanie oglądało 8 tys. osób.