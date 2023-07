Klub z 60 tys. miasta co roku oszukuje przeznaczenie. "Był nad wielką przepaścią"

Stal Mielec za kilka tygodni rozpocznie swój czwarty z rzędu sezon w ekstraklasie po powrocie do niej w 2020 roku. I to pomimo faktu, że klub dysponuje jednym z mniejszych budżetów w całej lidze, co roku musi latem gruntownie przebudować zespół i przed sezonem zawsze jest w gronie głównych kandydatów do spadku. O tym, na czym polega umiejętność przetrwania Stali, opowiada w rozmowie ze Sport.pl prezes klubu Jacek Klimek, który pełni tę funkcję od grudnia 2020 roku.

Jakub Seweryn: Oglądał pan film "Oszukać przeznaczenie?"

Jacek Klimek: Tak, oglądałem. Jeśli dobrze pamiętam, to obejrzałem wszystkie pięć części.

Czy Stal jest w takim razie klubem, który oszukuje przeznaczenie? To będzie kolejny rok, gdy latem dochodzi do rewolucji kadrowej w zespole, znowu na początku sezonu będziecie pewnie skazywani na spadek, a do tej pory za każdym razem przed tym spadkiem udawało się uchronić.

- Można powiedzieć, że zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Mamy bardzo stabilny budżet na określonym poziomie i na szaleństwa nie możemy sobie pozwalać. Ten klub niedawno, bo trzy lata temu, był nad wielką przepaścią i nie możemy dopuścić nigdy do takiej sytuacji. Presja i chaos transferowy to zły doradca. Idziemy swoją drogą i jeśli rynek nie pozwala nam na pozyskanie lub utrzymanie kogoś, to nie obrażamy się – szanujemy to. Na liście rezerwowej posiadamy kolejne nazwiska piłkarzy, których możemy w to miejsce pozyskać. Nasze podejście jest mocno racjonalne.

A może skoro coś już kilka razy się sprawdziło, to nie ma sensu tego zmieniać?

- Chciałbym posiadać stabilny zespół, który rozegra trzy-cztery sezony przy kosmetycznych zmianach w kadrze. Niestety rynek i nasze finanse sprawiają, że nie możemy sobie na to pozwolić. Chciałbym móc utrzymać tych piłkarzy, których mam, i mieć dużo spokojniejszy kolejny sezon, ale realia finansowe są brutalne i na to nie pozwalają.

Tak było chociażby w przypadku Marcina Flisa czy Arka Kasperkiewicza. Pomimo tego, że finansowo regularnie się rozwijamy jako klub, to zawodnicy nie zaakceptowali propozycji przedłużenia kontraktu. Uznali, że posiadają dużo lepsze oferty od innych klubów. Nasz klub nie może się posunąć powyżej pewnych kwot, więc mimo wielkiego szacunku - musieliśmy się rozstać. Zadecydował o tym biznes, nie walory sportowe, bo pod tym względem chętnie byśmy przedłużyli kontrakty.

Nie żal panu, że tak wielu piłkarzy opuszcza Mielec co lato?

- Cóż, gdy piłkarz w innym klubie może otrzymać dużo więcej niż u nas, to trudno się dziwić. To są młodzi ludzie, których kariery trwają tylko kilka czy kilkanaście lat. Naturalne jest to, że wybierają klub, z którego otrzymują dobrą dla siebie ofertę. To samo dotyczy transferów – czasami negocjacje upadają na ostatniej prostej, bo zawodnik otrzymuje w ostatniej chwili propozycję dużo lepszą od naszej. Nie możemy się na to obrażać.

Imponuje mi pana spokojne podejście w tym temacie.

- Pracowałem w dużej korporacji, a tam trzeba było przewidywać pięć kroków do przodu. Pół roku temu wiedziałem, że znajdziemy się w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy dziś. Jeśli kilku zawodników rozegra dobry sezon, a klub zajmuje 11. miejsce, to trzeba mieć świadomość, że niektórych trudno będzie zatrzymać. Po co mam się denerwować, gdy piłkarz mi mówi, że w innym klubie może zarabiać dwa razy więcej? Zawsze im gratuluję dobrej oferty, bo to efekt ich ciężkiej pracy. Tak wygląda rynek piłkarski i nic z tym nie zrobimy.

Których zawodników, którzy tego lata odeszli ze Stali, żałuje pan najbardziej?

- Nie podchodzę tak do tego. Życie weryfikuje pewne plany, w takich sytuacjach trzeba się ładnie pożegnać i z pokorą iść dalej. Oczywiście, że szkoda np. Bartosza Mrozka, ale ten zawodnik przechodząc do nas był pewny, że zaraz będzie funkcjonował w innych realiach, w większym klubie i za większe pieniądze. Dobrze wiedzieliśmy, że jak będzie grał dobrze, to szybko go stracimy. My nie byliśmy w stanie nawet zbliżyć się do tego, co miał oferowane od innych klubów, więc jego odejście było oczywiste. Stal nie będzie iść do banku po kredyt, by zatrzymać jednego czy drugiego zawodnika. Nie o to nam chodzi. Nie chcę mówić o innych zawodnikach, bo pomijając kogoś mógłbym obrazić, a ja nie chciałbym tego zrobić, bo bardzo blisko żyję z szatnią, spotykam się prawie codziennie z piłkarzami i bardzo ich szanuję.

Jeśli o ŁKS Łódź mówi się "Rycerze Wiosny", to Stal Mielec można nazwać "Husarią Jesieni". Z czego pana zdaniem wynika tak duża dysproporcja pomiędzy bardzo dobrą grą Stali jesienią a słabiutką wiosną?

- Nie chciałbym tu generalizować, bo nie uważam, żebyśmy mieli jakąś metodę na rundę jesienną. Tak po prostu się układa, drużyna jest przebudowywana i w trzech kolejnych sezonach rzeczywiście fajnie to jesienią funkcjonowało i potrafiliśmy zaskakiwać naszych przeciwników. A wiosna? Od dokładniejszej analizy jest sztab szkoleniowy. Moja opinia jest następująca: rywale są w stanie nieco lepiej "czytać" nasz zespół i brakuje nam elementu zaskoczenia. Stal docelowo chce zajmować 10-12 miejsce na koniec sezonu, to nasze założenia. Oczywiście cel nr 1 to utrzymanie w ekstraklasie. W związku z tym dla mnie nie ma kompletnie znaczenia, czy spisujemy się lepiej w pierwszej, czy drugiej rundzie.

Czyli po prostu patrzy pan na końcowy wynik – Stal była jedenasta, czyli wszystko było tak, jak powinno być?

- Tak. Przyszedłem do futbolu z biznesu, gdzie cel i skuteczność były najważniejsze. Przekładam to teraz na sport. Najważniejsze na koniec sezonu jest zrealizowanie powierzonych przez radę nadzorczą i właścicieli założeń. Czy to było fajne granie w pierwszej rundzie, czy w drugiej – nie ma to znaczenia. Liczy się ostatnia kolejka ligowa utrzymanie w ekstraklasie i zajęcie dobrego miejsca.

Zawodnicy w naszym klubie mają wypłacane premie w zależności od osiągniętego miejsca w lidze. Tak więc kiedy kończą rozgrywki na wysokim miejscu, zarabiają więcej. W ramach ciekawostki zdradzę, że jesteśmy jednym z niewielu klubów, który już kilka dni temu wypłacił w całości sowitą premię za miniony sezon. Piłkarz Stali Mielec może liczyć na regularne, terminowe wynagrodzenie zgodne z zawartą umową.

Jak rozumiem, to oznacza, że aktualna sytuacja finansowa Stali jest bardzo stabilna?

- Tak, jest stabilna w ramach określonego budżetu. Niestety na fajerwerki nas nie stać. Nie mamy właściciela czy sponsora, który nagle "dosypie" nam dodatkowych środków, jak ich zabraknie. Mamy z góry określony budżety na cały rok i musimy się nim bardzo sprawnie posługiwać. Pragnę również dodać, że z roku na roku nasz budżet rośnie dzięki bardzo ciężkiej pracy wielu ludzi i ich determinacji.

W zeszłym sezonie utrzymaliście się w ekstraklasie, ale w tym celu musiał pan zwolnić wiosną Adama Majewskiego. Czy to była pańska najtrudniejsza decyzja w roli prezesa Stali?

- Absolutnie nie, bo już żegnałem się tutaj z kilkoma trenerami.

Ale niekoniecznie każdy z nich był w stanie wyciągnąć z tego zespołu tak wiele.

- Wracamy tu do punktu wyjścia – cel jest najważniejszy. Nie ma znaczenia, czy to był Majewski, czy to będzie Klimek, czy inny Kowalski. Najważniejszy jest cel, a gdy jest zagrożenie niewykonania tego celu, to trzeba działać. Tak też było w tym przypadku. Z trenerem Majewskim rozstaliśmy się w zgodzie, w dobrych relacjach. Trener otrzymał od nas wszystkie apanaże, które mu były należne. Zawód trenera jest bardzo skomplikowany – możesz fantastycznie trenować, tworzyć niesłychane taktyki, wszystko robić idealnie, ale na koniec trzeba wygrywać – tylko to determinuje jakość trenera. W tym biznesie nie ma sentymentów, są tylko cele, które trzeba realizować.

Wracając do kwestii transferów. Mocno wam skomplikowała plany decyzja Kacpra Trelowskiego, który miał dołączyć do Stali, a w ostatniej chwili zdecydował się na Śląsk Wrocław? Mówiło się, że to właśnie w bramce planowaliście mieć młodzieżowców w przyszłym sezonie.

- Nie, ponieważ mamy swoje założenia transferowe. W naszym dziale transferowym bardzo ciężko pracuje kilka osób i na każdą potrzebną pozycję jest przygotowywany zawodnik nr 1, zawodnik nr 2 i zawodnik nr 3. Jeśli nie udaje się ściągnąć "jedynki", to próbujemy sprowadzić kolejnego kandydata. Także w przypadku pozycji bramkarza, po prostu przeszliśmy do kolejnej opcji i myślę, że wkrótce kibice poznają nazwisko nowego golkipera Stali, który był tym numerem 2 na naszej liście.

Był na tej liście Cezary Miszta z Legii Warszawa?

- Myślę, że to nie jest tajemnica – byliśmy nim mocno zainteresowani, byliśmy też blisko sprowadzenia go, ale pod koniec negocjacji ten temat nam się "wysypał".

Udało się wam za to sprowadzić utalentowanego młodzieżowca Mateusza Stępnia i to był dość zaskakujący transfer. Trudno było przekonać Arkę Gdynia?

- Mamy dobre relacje z Arką. Wielu zawodników z tego klubu do nas przychodziło – począwszy od Jankowskiego a skończywszy do Kasperkiewiczu. Ta współpraca jest dobra i przynosi korzyści dla każdej ze stron. To były bardzo trudne negocjacje.

Dużo sobie po nim obiecujecie?

- Mateusza mieliśmy na radarze już wcześniej i jesteśmy zadowoleni, że udało nam się go pozyskać. Boisko jednak oceni, czy to był dobry ruch dla klubu i zawodnika. Mocno wierzymy w Mateusza.

Na jakie pozycje jeszcze szukacie zawodników?

- W przypadku każdej pozycji, na którą potrzebujemy zawodników, jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów. Jeśli wszystko wypali, to tak naprawdę nie potrzebujemy już nikogo szukać. Najtrudniejsze negocjacje toczą się w sprawie jednego z napastników i defensywnego pomocnika.

To kogo jeszcze pozyska Stal?

- Planujemy jeszcze zakontraktować bramkarza, uniwersalnego stopera, który mógłby wystąpić także na boku obrony, środkowego pomocnika i dwóch napastników. Odeszło trzynastu piłkarzy, ośmiu przyszło. Planujemy pozyskać jeszcze czterech-pięciu – więc utrzymany status quo, jeśli chodzi o wielkość kadry.

Chcielibyśmy wszystko dopiąć do najbliższego czwartku. Mówimy o zawodnikach, którzy są w treningu, więc nie ma mowy o problemach z przygotowaniami motorycznymi. Pozostanie tylko zgranie drużyny, co z pewnością kilka tygodni potrwa. W poprzednim sezonie wielu mówiło, że to zgranie musi trwać kilka miesięcy, a my w pierwszej kolejce pokonaliśmy na wyjeździe Lecha Poznań 2:0. Mamy nadzieję, że i tym razem efekt będzie podobny, ale to tylko piłka i nic nie można zagwarantować. Właśnie ta nieprzewidywalność w piłce dostarcza tyle emocji i adrenaliny.