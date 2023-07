Piłkarskie jaja w meczu Rakowa. Sędzia zszokował wszystkich. Czegoś takiego jeszcze nie było

Po obozie w Arłamowie na początek letnich przygotowań, Raków Częstochowa jeszcze przed meczami eliminacji Ligi Mistrzów z estońską Florą Tallin udał się na zgrupowanie do Austrii. W pierwszym z dwóch sparingów tam mistrzowie Polski zmierzyli się w niedzielę z wicemistrzem Czech Slavią Praga.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Absurd w sparingu Rakowa. Sędzia pokazał czerwoną kartkę i zszedł z boiska

Do kuriozalnych scen doszło już na samym początku rywalizacji. Po równo 10 minutach gry austriacki sędzia (wg 90minut.pl był nim Lino Heiduck) niespodziewanie przerwał grze i po gorącej dyskusji z piłkarzami Rakowa pokazał Giannisowi Papanikolaou czerwoną kartkę, czym sam Grek był zaszokowany.

Ale to nie wszystko. Po chwili arbiter udał się do linii bocznej i po krótkiej rozmowie z członkami sztabów szkoleniowych obu zespołów... zawołał asystentów i zszedł z boiska do szatni!

Sytuację można obejrzeć na poniższym wideo (od 31:00):

Ależ to chodzi! Legia pokazała moc z mistrzem kraju. Nowy piłkarz z golem [WIDEO]

Ta absurdalna sytuacja zaszokowała wszystkich obecnych na stadionie. Na szczęście drużynom udało się szybko zareagować i mecz poprowadził Kamil Waskowski, kierownik Rakowa, który w przeszłości był arbitrem i prowadził m.in. mecze polskiej II ligi. Na liniach asystował mu m.in. zawodnik Slavii David Doudera.

Sparing zakończył się zwycięstwem Slavii 2:1. Wszystkie bramki padły już w drugiej połowie. Raków objął prowadzenie w 52. minucie po trafieniu samobójczym Mohameda Tijaniego, ale później dwa gole dla Slavii strzelił Mick van Buren - jednego w 64. minucie, a drugiego już w 90. minucie gry.