Ależ to chodzi! Legia pokazała moc z mistrzem kraju. Nowy piłkarz z golem [WIDEO]

Karabach to nieprzyjemna drużyna dla polskich klubów. Azerowie niedawno pokonali Lecha Poznań 5:2 w dwumeczu w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a kilka lat temu w kwalifikacjach do Ligi Europy 3:0 wygrali właśnie z Legią. Mimo złych doświadczeń z przeszłości wicemistrzowie Polski od samego początku bez kompleksów ruszyli na rywala.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Legia wygrywa z Karabachem. Pierwsza połowa bez rewelacji

Zespół Kosty Runjaicia nieustannie był pod wysokim pressingiem Karabachu. Mimo tego udało się wypracować kilka groźnych sytuacji, między innymi tę z 18. minuty, gdy po dośrodkowaniu Josue na bramkę uderzył Bartosz Slisz. Dobrze zachował się w tej sytuacji bramkarz rywali, który bezproblemowo obronił strzał reprezentanta Polski. W 25. minucie dobrze zainterweniował Yuri Ribeiro, który w ostatniej chwili wybił piłkę na rzut rożny i uratował Legię przed stratą bramki.

Legioniści w pierwszej połowie często uderzali z dystansu, lecz nie przynosiło to rezultatu. W 46. minucie Ernest Muci huknął z okolic 20. metra, jednakże piłka przeleciała nad poprzeczką. Pierwsza część spotkania nie obfitowała w wiele interesujących zagrań. Ciekawie było jednak poza boiskiem, gdzie warszawską drużynę wspierało ok. 40 kibiców.

Szalony mecz rywalek Polek. Tak teraz wygląda tabela Ligi Narodów [TABELA]

Udane zgrupowanie Legii. Bramka nowego nabytku

Na drugą połowę, jak to w sparingach bywa, Legia Warszawa wyszła zupełnie odmienionym zespołem. Wtedy też na placu gry pojawiły się dwa nowe nabytki wicemistrzów Polski: Marc Gual oraz Jurgen Elitim. Ten drugi ogłoszony jako nowy zawodnik został kilka dni temu. Środkowy pomocnik w przeszłości grał w Watfordzie i Racingu Santander, a teraz będzie tworzył linię pomocy z Josue czy Ernestem Mucim.

Gual o swojej obecności dał znać dość szybko, bo już w 54. minucie po podaniu Wszołka oddał strzał na bramkę zespołu z Karabachu. Interweniował jednak bramkarz, który wybił piłkę na rzut rożny. W 62. minucie Hiszpan ponownie miał doskonałą okazję, aby wpisać się na listę strzelców. Po jego uderzeniu piłkę w ostatnim momencie z linii wybili obrońcy Karabachu. Hiszpański napastnik był bardzo aktywny, a to zaowocowało golem dla Legii. Były gracz Jagiellonii Białystok w 73. minucie przechwycił piłkę w środku pola i zagrał do Macieja Rosołka. Ten przeszedł obrońcę i otworzył wynik w austriackim Kossen.

Niedługo później Legia podwyższyła prowadzenie. W 78. minucie do piłki w okolicach 20. metra dopadł Jurgen Elitim. Nieatakowany podprowadził futbolówkę bliżej pola karnego, po czym przemierzył blisko słupka. Warszawianie prowadzili już 2:0.

Motor Lublin przebija granicę absurdu. Tak pozbyli się Goncalo Feio

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Po tej bramce nie wiele się już działo. Marc Gual w 81. minucie oddał strzał z dystansu, lecz piłka przeleciała nad poprzeczką. Po jednej minucie doliczonego czasu sędzia zakończył spotkanie, a Legia oficjalnie wygrała swój drugi sparing. Pierwszym był mecz sprzed kilku dni z rumuńskim FC Botosani. Tam zespół Kosty Runjaicia wygrał aż 5:0. Następnym meczem w ramach przygotowań do zbliżającego się sezonu będzie sparing z RB Salzburg.

Legia Warszawa - Karabach 2:0 (0:0)

Bramki: Maciej Rosołek (73'), Jurgen Elitim (78')