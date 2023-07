Lech Poznań rozbił bank. Wyciekły szczegóły umowy sponsorskiej

W sobotę pierwszego lipca Lech Poznań przedstawił nowego sponsora generalnego oraz koszulki pierwszej drużyny na sezon 2023/2024. Bohaterem klipu reklamującego nowe trykoty był pionier polskiego rapu - Ryszard "Peja" Andrzejewski. Zgodnie z przewidywaniami firma bukmacherska Superbet zastąpiła "STS". Kibice tę zmianę przyjęli bardzo entuzjastycznie m.in. z uwagi na monochromatyczną kolorystykę loga sponsora.

Lech rozbił bank. Zarobi duże pieniądze

Umowa będzie obowiązywała przez trzy lata. Jak donosi igamingpolska.pl, klub z Poznania dostanie około 5 milionów złotych rocznie. A ta kwota może być jeszcze wyższa. Sponsor będzie wspierał finansowo Lecha bonusami, jeśli ten będzie osiągał dobre wyniki.

"Za awans do fazy grupowej Lech liczyć może na bonusy liczone w milionach złotych. Drugim czynnikiem, który może wpłynąć na wysokość kwoty przekazywanej poznaniakom przez Superbet jest zaangażowanie kibiców. Uzgodniono, że bukmacher przekaże do dyspozycji klubu specjalny kod promocyjny. Z tytułu rejestracji dokonywanych w Superbet z wykorzystaniem wspomnianego kodu na konto Lecha wpływać będzie 10 procent wartości każdego pierwszego depozytu i 1 proc. zysku, który przyniosą bukmacherowi zarejestrowani z kodem gracze. Całość kwoty przeznaczona zostanie na rozwój akademii "Kolejorza". W ten sposób we współpracy Lecha Poznań z Superbetem swoją rolę odegra także wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)" - donosi portal igamingpolska.pl.

Lech Poznań idzie na całość. Oto nowy sponsor generalny

Duże zmiany w Lechu

Choć Lech Poznań nie obronił tytułu mistrzowskiego, to kibice "Kolejorza" nie mają zbytnich powodów do narzekania. Zespół Johna van den Broma zakończył rozgrywki Ekstraklasy na podium, a w Lidze Konferencji dotarł aż do ćwierćfinału, gdzie odpadł z Fiorentiną, a więc finalistą rozgrywek (tytuł zdobył West Ham United). Ale teraz drużynę czeka przebudowa. Latem Lecha opuścili już: Michał Skóraś (sprzedany do Club Brugge), Lubomir Satka (Samsunspor), Pedro Rebocho (FC Khaleej).

Za to Lecha mają wzmocnić: Ali Gholizadeh, który ma kosztować aż - uwaga - 1,8 miliona euro. To byłby rekord, jeśli chodzi o zagranicznego piłkarza trafiającego do Ekstraklasy. Lech postara się zakontraktować także Eliasa Anderssona.