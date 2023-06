Gwiazda Ekstraklasy bliska odejścia. Jest rozchwytywany. Chcą go zagraniczne kluby

Wciąż do końca nie wiadomo, jak będzie wyglądała w przyszłym sezonie drużyna Śląska Wrocław. Klub z Oporowskiej wprawdzie zdążył już pozyskać dwóch piłkarzy - bramkarza Kacpra Trelowskiego (Raków Częstochowa) i prawego obrońcę Mateusza Żukowskiego (Glasgow Rangers), ale wciąż potrzebuje stoperów i lewego obrońcy, szczególnie po odejściu Islandczyka Daniela Gretarssona i zawieszeniu Diogo Verdaski oraz Victora Garcii.

Co więcej, wciąż nie wiadomo, czy w Śląsku zostaną Erik Exposito i John Yeboah, za których do klubu wpływają kolejne oferty z klubów zagranicznych. Podczas gdy Yeboah wrócił do klubu po wizycie w beniaminku Ligue 1 Le Havre i sprawa jego odejścia rozpoczyna się praktycznie od nowa, w przypadku Exposito zaczyna się to wszystko powoli klarować.

Erik Exposito blisko odejścia ze Śląska Wrocław. Klub ma cztery oferty

Jak dowiedział się Sport.pl, do Śląska Wrocław wpłynęły cztery oferty kupna Erika Exposito, pochodzące z zagranicznych klubów. I wszystkie cztery są dla Śląska do zaakceptowania.

Jedna z nich pochodzi z klubu wicemistrza Łotwy - Riga FC, ale niech sam kraj nikogo nie zmyli, bo akurat w tym klubie dużych pieniędzy nie brakuje, a jednym z zawodników jest Serb Milos Jojić, w przeszłości piłkarz Borussii Dortmund, FC Koeln czy Partizana Belgrad. Riga FC będzie też występować w europejskich pucharach - już 13 lipca zmierzy się u siebie z islandzkim Vikingurem w I rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Oczywiście, oznacza to, że Exposito jest bliski odejścia ze Śląska Wrocław, o ile sam nie uzna, że żadna z tych ofert mu nie odpowiada. O tym zadecyduje on w niedzielę lub poniedziałek, gdy już wróci z krótkiego obozu drużyny Jacka Magiery w Wałbrzychu. Dodajmy, że żadna ze wspomnianych ofert nie sięga miliona euro. We Wrocławiu tłumaczy się to przeciętnym sezonem Exposito (7 goli i 5 asyst w 29 meczach) oraz ledwie rocznym kontraktem.

Jak już wspomnieliśmy, zespół Śląska obecnie przebywa na krótkim zgrupowaniu w Wałbrzychu, z którego wróci w sobotę, po sparingu z Miedzią Legnica. W przyszłym tygodniu Śląsk ma też dokonać przynajmniej jednego wzmocnienia, a przy dobrych wiatrach powinno być ich więcej.

Erik Exposito w Śląsku Wrocław występuje od czterech lat, będąc jedną z największych gwiazd drużyny, a momentami również całej ligi. W ekstraklasie do tej pory rozegrał 119 meczów, w których strzelił 35 goli i zaliczył 14 asyst.