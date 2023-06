Odważna deklaracja kapitana Rakowa. Chcą przebić Lecha

Poprzedni sezon był udany dla Rakowa Częstochowa, który sięgnął po pierwszy w historii tytuł mistrza Polski. Po zakończeniu rozgrywek doszło do kilku roszad - z posady trenera zrezygnował Marek Papszun, a jego miejsce zajął Dawid Szwarga. Do zmian doszło też w kadrze. Odszedł m.in. kapitan Tomas Petrasek, a dołączyli Łukasz Zwoliński czy Kacper Bieszczad. To właśnie nowi piłkarze mają pomóc w obronie tytułu i awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Arsenić nie pozostawia wątpliwości. "Naszym celem jest Liga Mistrzów"

Na początek eliminacji w europejskich pucharach Raków zmierzy się z Florą Tallinn. Eksperci wierzą, że mistrzowi Polski uda się dokonać tego, czego w poprzednim sezonie nie był w stanie zrobić Lech Poznań - pokonać pierwszego przeciwnika w kwalifikacjach do LM. Zoran Arsenić, a więc nowy pierwszy kapitan Rakowa, przyznał, że zespół ma bardziej ambitne plany. Chce zwyciężyć z czterema kolejnymi rywalami i ostatecznie zameldować się w turnieju głównym rozgrywek.

- W szatni nie mówimy o planie minimum, naszym celem jest Liga Mistrzów. Od pierwszego dnia przygotowań wszyscy to powtarzamy. Marzymy o Champions League. To jest nasz jedyny cel, o którym teraz myślimy. Co będzie później, zobaczymy. Oprócz Adnana Kovacevicia nikt z nas nie zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na ten moment to jest nasz jedyny cel - podkreślił Arsenić w wywiadzie dla Weszlo.com.

Ranking Elo, który jest stosowany do określenia mocy danego zespołu, ocenił nawet szanse Rakowa na awans do fazy grupowej LM. To 10,9 procent. Jego udział w jakichkolwiek rozgrywkach grupowych europejskich pucharów stanowi dużo większe prawdopodobieństwo.

Arsenić wierzy w potencjał nowych piłkarzy

Chorwat odniósł się też do wzmocnień, które Raków przeprowadził tego lata. Podkreślił, że dzięki transferom drużyna może być nawet silniejsza niż w poprzednim sezonie. - Myślę, że nowi ludzie nie będą mieli problemu z adaptacją, bo mamy taki zespół, który akceptuje wszystkich. Naprawdę mamy fajną atmosferę wewnątrz drużyny i każdemu pomożemy, żeby jak najszybciej się u nas odnalazł i czuł komfort. Z drugiej strony oczekujemy jednak, że nowi piłkarze pokażą jakość i udowodnią, że są nam w stanie pomóc na boisku - zaznaczył.

Obecnie piłkarze Rakowa są w Austrii, gdzie 2 lipca rozegrają sparing ze Slavią Praga. Trzy dni później powrócą do Polski i już na własnej ziemi będą oczekiwać konfrontacji z Florą Tallinn. Pierwszy mecz odbędzie się 11 lipca. Nie wystąpi w nim jednak Ivi Lopez - Hiszpan zerwał więzadła krzyżowe podczas sparingu z Puszczą Niepołomice i czeka go długa przerwa. "Wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale obiecuję, że wrócę silniejszy niż kiedykolwiek. Nie ma odwrotu i trzeba wziąć się do roboty. Wrócę bardzo silny" - napisał na Instagramie.