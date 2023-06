Ujawnili, co działo się w polskim klubie. Trener miał dość. "Zwolnijcie mnie"

O Lechii w ostatnim sezonie było głośno od początku do końca. Sezon rozpoczęła zamieszkami na stadionie w trakcie meczu eliminacyjnego do europejskich pucharów, a zakończyła go walkowerem z powodu przerwania meczu przez pseudokibiców wrzucających race na boisko. To wszystko przy nieustannych problemach finansowo-organizacyjnych.

Tak Lechia negocjowała umowy. Trener zagroził odejściem

I wydaje się, że to właśnie te ostatnie miały największy wpływ na spadek Lechii z Ekstraklasy. Błażej Łukaszewski z portalu Meczyki.pl ujawnił, w jaki sposób Lechia miała negocjować kontrakty z piłkarzami w przerwie śródsezonowej. O zamieszaniu z Jakubem Kałuzińskim było głośno już wtedy - pomocnik nie pojechał na obóz przygotowawczy do Turcji - ale taka sankcja groziła też innym zawodnikom, co w rozmowie z dziennikarzem obnażył jeden z pracowników klubu.

- Wróciliśmy z Cetniewa i zaczął się armagedon. W tamtym momencie już wiedzieliśmy, że spadliśmy. Przychodzimy na zbiórkę przed wylotem na zgrupowanie do Turcji. Okazuje się, że siedmiu zawodników z podstawowego składu nie wyjeżdża z nami na obóz. Nie jeden. Siedmiu! Oprócz Kuby Kałuzińskiego i Krystiana Okoniewskiego, którzy nie pojechali, chciano zablokować także m.in. Ilkaya Durmusa, Łukasza Zwolińskiego, czy Jarosława Kubickiego - powiedział anonimowy pracownik Lechii.

- Kaczmarek postawił ultimatum i powiedział, że jak tak, to mogą go zwolnić. W ostatniej chwili wyrażono zgodę, by Durmus i Zwoliński jednak polecieli. Z tym że Ilkay był z nami, ale zabroniono mu gry w sparingach. Wystąpił jedynie przez 68 minut w ostatnim meczu, bo dostał warunkową zgodę. Cały ten obóz był beznadziejny od samego początku. Wybieraliśmy się na niego z wewnętrzną zadymą - kontynował.

Ilkay Durmus, Łukasz Zwoliński i Jarosław Kubicki byli w poprzednim sezonie kluczowymi zawodnikami Lechii. Zwoliński z 13 golami był też jej najlepszym strzelcem. Zarzuty przedstawione w Meczykach niejako potwierdził dyrektor sportowy Lechii Łukasz Smolarow, który skomentował tę wypowiedź. - Sprawy związane były z negocjacjami z agentami zawodników, rozpoczętymi jeszcze w poprzednim roku. Negocjacje (z Durmusem przyp. red.) utknęły, agent nie podejmował tematu. A klub nie mógł już dłużej czekać. Ostatecznie okazało się, że jak jest dobra wola i chęć do rozmowy, to można dojść do porozumienia w 48 godziny.

Kasa świeciła pustkami. Pomocnik Lechii wybuchł

Nie jest tajemnicą, że Lechia wobec swoich zawodników - nawet dzisiaj - ma duże zaległości. Jednym z piłkarzy, który miał mieć tego dość jest Joeri de Kamps. Holender większą część sezonu spędził w gabinetach lekarskich, ale w pewnym momencie miał zaatakować dyrektora sportowego - Po co jesteś w klubie, skoro nic nie wiesz? - Smolarow odniósł się też do tych wydarzeń - Nie pamiętam sytuacji, by miał pretensje do mnie. Pamiętam, że wypowiadał się głośno na tematy finansowe. Ale to nie było nic takiego, z czym nie można się nie zgodzić.

Dyrektor sportowy gdańskiego klubu przyznał, że sytuacja w ostatnich miesiącach była skomplikowana. Wygląda na to, że po prostu go przerosła.

- Decydując się na powrót do Lechii wiedziałem, że to będzie bardzo ciężka praca, ciągłe bycie pomiędzy i wiele sytuacji w których nie ma dobrych rozwiązań. (...) Wziąłem na siebie dużo i starałem pomagać na tyle na ile mogłem, by Lechia funkcjonowała. Na pewno sytuacja przez ostatnie pół roku była skomplikowana i tych problemów zrobiło się po prostu za dużo.

Lechia Gdańsk jest w przededniu długo wyczekiwanej sprzedaży klubu. Kupnem ma być zainteresowany fundusz Mada Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który wcześniej był łączony z Wisłą Kraków oraz Śląskiem Wrocław i nieznany z nazwy fundusz szwajcarsko-austriacki. Jeżeli dojdzie do finalizacji transakcji, to jej ogłoszenia należy się spodziewać lada dzień. Do rozpoczęcia sezonu pozostało bardzo mało czasu, a Lechia na razie wzmocniła się tylko jednym zawodnikiem.