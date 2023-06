Zmiany, zmiany w Rakowie. Zostały już tylko formalności. Dogadali się!

Już tylko formalności związane z wyjazdem do Korei Południowej dzielą napastnika Rakowa Częstochowa Vladislavsa Gutkovskisa od transferu do Daejeon Hana Citizen. Bliski wypożyczenia do Korony Kielce jest bramkarz mistrza Polski Xavier Dziekoński. Wszystko wskazuje też na to, że zastępcą kontuzjowanego Iviego Lopeza nie będzie inny Hiszpan Luis Fernandez. "Nie ma tematu" - wprost słyszymy w Częstochowie.

