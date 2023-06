Lech Poznań chce rozbić bank. Hitowy transfer. Idą na rekord

Lech Poznań szykuje prawdziwą transferową bombę. Zdaniem portalu WP SportoweFakty zespół ze stolicy Wielkopolski znalazł następcę Michała Skórasia, a w dodatku będzie nim zawodnik z górnej półki. Działacze niedawnych mistrzów Polski nie będą oszczędzać i za 1,8 miliona euro sprowadzą Alego Gholizadeha.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie możemy podchodzić treningowo". Adam Małysz po kiepskim dla Polaków konkursie na skoczni normalnej

Padnie rekord Ekstraklasy? Lech Poznań blisko pozyskania uczestnika mundialu w Katarze

Jak dotąd żaden zagraniczny piłkarz przychodzący do klubu z Ekstraklasy nie kosztował tak dużo. Do tej pory rekord był aż o pół miliona euro niższy i należał do Legii Warszawa. Stołeczni we wrześniu 2021 za 1,3 miliona euro kupili Lirima Kastratiego z Dinama Zagrzeb. 100 tys. euro mniej kosztował z kolei skrzydłowy Lecha Adriel Ba Loua. Wyższa kwota transferowa dotyczyła jedynie transferu wewnątrz ligi. Również 1,8 miliona euro musiała przelać na konto Zagłębia Lubin Legia Warszawa w zamian za Bartosza Slisza.

Zaskakujący ruch Nagelsmanna? W tym klubie zarobi miliony

Gholizadeh z miejsca może stać się jedną z największych gwiazd naszej ligi. 27-latek to podstawowy gracz reprezentacji Iranu. Wystąpił we wszystkich trzech meczach swojej ekipy na mistrzostwach świata w Katarze. W przegranym 2:6 starciu z Anglią zaliczył nawet asystę. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w tureckiej Kasimpasie, dla której rozegrał raptem cztery spotkania, ponieważ później zmagał się z kontuzją.

Koniec umowy z Lewandowskim. Zamiast niego Iga Świątek. "To piłkarz ligowy"

Okres wypożyczenia upłynie jednak 30 czerwca i wówczas Gholizadeh powinien powrócić do belgijskiego Charleroi. Jego kontrakt obowiązuje bowiem do 2025 r. Wygląda jednak na to, że zamiast do Belgii, trafi do Poznania, by pomóc Lechowi w walce o fazę grupową Ligi Konferencji Europy i odzyskanie tytułu mistrza Polski.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Poprzedni sezon w wykonaniu Irańczyka nie należał wprawdzie do szczególnie udanych. W 25 meczach zdobył jedną bramkę i miał dwie asysty. Mimo to dysponuje sporym potencjałem. Rok wcześniej jego liczby wyglądały znacznie lepiej. To 37 meczów, osiem goli, pięć asyst.