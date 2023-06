Tego Magiera nie będzie tolerował. Piłkarze odsunięci. "Na trening przyszli wczorajsi"

Jacek Magiera kilka dni temu ogłosił, że Diogo Verdasca oraz Victor Garcia zostali przesunięci do rezerw. Obaj podpadli trenerowi niewłaściwym podejściem do obowiązków, co może oznaczać, że przesadzili z imprezowaniem. Jak poinformował Piotr Potępa, dziennikarz igol.pl, obaj gracze na sobotnim treningu stawili się "wczorajsi".

