Oficjalnie: Legenda Rakowa ma nowy klub. "Wielki zaszczyt"

Tomas Petrasek był jedynym zawodnikiem Rakowa Częstochowa, który przebył z nim drogę od II ligi do mistrzostwa Polski. Czech drogę na szczyt z klubem rozpoczął latem 2016 r. Petrasek najpierw wywalczył awanse do I ligi i ekstraklasy. Potem wygrał z Rakowem dwa Puchary Polski, a w poprzednim sezonie zdobył historyczne mistrzostwo Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Kotowicz po świetnym występie kajakarzy: 4 z 5 medali zostały zdobyte na dystansach olimpijskich

Umowa Czecha wygasała z końcem czerwca tego roku. Już od kilku miesięcy wiadomo było, że Petrasek tym razem nie przedłuży kontraktu. W czwartek rano koreański klub Jeonbuk Hyundai Motors poinformował o zakontraktowaniu środkowego obrońcy.

Rywalki nie zagrały dla Polek. Rozbiły outsidera rezerwowym składem [TABELA]

Petrasek, który w Rakowie rozegrał łącznie 171 meczów, podpisał dwuletni kontrakt. "To dla mnie wielki zaszczyt, że trafiłem do niesamowitego klubu. Największego w Korei i jednego z największych w Azji. Będę robił wszystko, by pomagać Jeonbuk w każdym meczu. Taką mam mentalność. Marzę, by zdobyć tu wiele trofeów" - napisał Czech na Twitterze.

Petrasek wyjechał do Korei Południowej

Petrasek odniósł się też do swojego menedżera - Daniela Webera - dziękując mu za zaufanie, jakim ten obdarzył go kilka lat temu. "Jedziemy dalej, to ciągle tylko początek!" - napisał czeski zawodnik.

Jeonbuk Hyundai Motors to klub, który powstał w 1994 r. Od tamtej pory zdobył dziewięć tytułów mistrza Korei Południowej oraz dwie azjatyckie Ligi Mistrzów. Ten sezon nie jest jednak udany dla Jeonbuk, które po 19. kolejkach zajmuje dopiero 6. miejsce w tabeli ze stratą aż 20 punktów do lidera - Ulsan Horang-i.

Joanna Jędrzejczyk chce zupełnie zmienić profesję. Szalone plany

"'Peti', dziękujemy za wszystko! Życzymy Ci powodzenia w dalszej karierze i będziemy trzymać kciuki, gdy będziesz podbijał świat! Już zawsze będziesz naszym Rakowiakiem!" - tak Czecha pożegnali mistrzowie Polski.