Prezes Lechii Gdańsk reaguje na doniesienia mediów. "Jest ciężko"

Sytuacja Lechii Gdańsk jest nie do pozazdroszczenia. Biało-Zieloni po 15 latach spadli z ekstraklasy i od lipca najpewniej wystartują w I lidze. Najpewniej, bo według portalu Interia jeśli do 10 lipca w Gdańsku nie pojawi się nowy właściciel, to gdańszczanie nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek i zastąpi ich zdegradowana Skra Częstochowa.

Zbigniew Ziemowit Deptuła zareagował na medialne doniesienia. "Dziękuję za dobre chęci"

We wtorkowym artykule opisano kilka sytuacji, które pokazują, w jak beznadziejnym położeniu jest gdańska drużyna. I to nie ze względów sportowych. "Klub zadłużony jest dosłownie wszędzie" - czytamy. Co udało się potwierdzić Sport.pl, jedną z firm, którym Lechia zalega pieniądze, jest PKS. Z tego powodu na treningi z bazy na Polsat Plus Arenie na stary stadion przy Traugutta 29 piłkarze dojeżdżają prywatnymi autami lub busami. Według Interii ostatnio doszło do kuriozalnej sytuacji, podczas której... w jednym z busów zabrakło paliwa.

Do tych doniesień odniósł się sam prezes klubu Zbigniew Ziemowit Deptuła, który piastuje stanowisko od 12 kwietnia i zastąpił na nim Pawła Żelema. Działacz został oznaczony przez jednego z internautów na Twitterze, który... zaproponował zbiórkę na paliwo! Deptuła zdementował informacje Interii. "Dziękuję za dobre chęci. Sytuacja opisana w artykule nie miała miejsca. Jest ciężko, ale dajemy radę"- napisał 51-latek.

Lechia Gdańsk na razie nie jedzie na obóz. "Nie z problemów finansowych"

W środę 28 czerwca Biało-Zieloni wraz z nowym trenerem Szymonem Grabowskim mieli udać się na obóz przygotowawczy do Gniewina. Ten jednak na razie się nie odbędzie. Media jako powód podają brak finansów. Z tej samej przyczyny ośrodek w Cetniewie miał odmówić Lechii zorganizowania zgrupowania. Deptuła ponownie zdementował pogłoski. "Na razie temat jest zawieszony. I bynajmniej nie z powodów finansowych" - napisał i dodał, że licencja na I ligę jest niezagrożona

W ostatnim czasie media donosiły też o tym, że Ilkay Durmus i Michał Nalepa mieli złożyć wezwanie do zapłaty zaległych pensji. Według naszych informacji ten drugi został już spłacony i ma być gotowy do dalszych negocjacji z Lechią ws. obniżki pensji przed I ligą.

Kibice zastanawiają się też, co z nowym inwestorem w Gdańsku. Od roku trwa proces sprzedaży klubu. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Lechia zostanie sprzedana już w najbliższych dniach. Kupnem zainteresowane miało być kilka podmiotów m.in. saudyjskie Mada Global.

Sezon 2023/24 w I lidze wystartuje 21 lipca. Pierwszy mecz Lechii ma odbyć się dzień później w Głogowie (godz. 15:00).