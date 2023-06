Podolski "prowadzi swoją grę" w Górniku. To nie spodoba się właścicielom

Lukas Podolski był jednym z bohaterów minionego sezonu ekstraklasy - zdobył sześć bramek i przyczynił się do zajęcia wysokiej, szóstej lokaty przez Górnik Zabrze. Długo nie było wiadomo, czy Niemiec pozostanie w drużynie. Napastnik zarzucał władzom klubu opieszałość w sprawie przedłużenia kontraktu. - W czym tkwi problem, że umowa jeszcze nie jest podpisana? Pytajcie działaczy. Jak oni nie chcą, to ja mogę grać gdzie indziej - mówił jakiś czas temu. Ostatecznie udało się dojść do porozumienia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zawiedliśmy. Mamy dużo emocji w głowie, kibice też"

Podolski może kupić Górnik Zabrze? Były prezes nie ma wątpliwości. To nie spodoba się politykom

Nowy kontrakt 38-latka obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Media spekulują już jednak nad przyszłością Podolskiego po wygaśnięciu umowy. Wydaje się, że ze względu na wiek może zakończyć karierę sportową, ale to nie oznacza, że odejdzie z klubu. Wręcz przeciwnie.

Szokująca decyzja UEFA ws. Rosjan na Euro 2024. "Turniej dla wszystkich"

Jeden z byłych prezesów Górnika przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", że Niemiec może pokusić się o przejęcie sterów w klubie. Taki scenariusz najprawdopodobniej nie spodoba się Małgorzacie Mańce-Szulik, prezydent miasta, które pozostaje właścicielką Górnika. To właśnie przyjście Podolskiego odmieniło drużynę z Zabrza, a jego inicjatywy nieco ośmieszyły polityków.

- Podobno ta aktywność Lukasa mocno boli panią prezydent i jej otoczenie. Z tego, co słyszałem, to uważają, że w oczach kibiców wychodzą na nieudaczników, którzy nic nie potrafią zrobić - mówił Krzysztof Śledziński z podcastu "Czwarta Trybuna".

Podolski przekonał do siebie nie tylko drużynę, ale i fanów, dlatego wielce prawdopodobne wydaje się, że w przyszłości może nawet kupić zabrzański klub. Tym bardziej że kibice już kilkukrotnie wyrażali dezaprobatę dla obecnych właścicieli.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

- Ostatnie transparenty na stadionie pokazują, jaka to siła, ale jedno zdanie Lukasa spowodowałoby, żeby tej wojny nie było. Wystarczyłoby, by powiedział: "Nie wieszajcie tego, bo do niczego to nie prowadzi". Tylko tego nie robi. Pewnie też prowadzi swoją grę. "Poldi" nigdy do końca nie odkrył kart, nie wiadomo, czego chce. Czy przejąć klub? Kiedyś o tym wspominał, pytał niezobowiązująco, jakby to miało wyglądać i za ile można kupić Górnik - przyznał były prezes.

Podolski pomaga klubowi wypłynąć na szerokie wody

Podolski spełnił obietnicę sprzed lat i dołączył do Górnika w 2021 roku. Od tego czasu pozostaje zaangażowany także w projekty pozasportowe. Jego rozpoznawalność pomaga przyciągać inwestorów, którzy wykładają środki finansowe na realizację różnych przedsięwzięć.

To już oficjalne. Juventus sprowadził syna legendy. Kolejny konkurent dla Milika

Napastnik zwrócił się nawet do Bundesligi, by objęła klub inicjatywą "Bundesliga Common Ground", której celem jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu budowane i remontowane są boiska piłkarskie na całym świecie. Pod koniec maja jedno z nich zostało otwarte właśnie w Zabrzu. - Nie ma co ukrywać, że miałem swój udział w tej lokalizacji - przyznał Podolski w jednym z wywiadów.