Media: Piłkarz Legii rozchwytywany. Oferty z trzech krajów

Makana Baku to postać, której kibicom ekstraklasy nie trzeba przedstawiać. Najpierw w 2021 roku występował w Warcie Poznań, gdzie był prawdziwym liderem zespołu, a potem w 2022 roku został pozyskany przez Legię. W międzyczasie zaliczył epizod w tureckim Goeztepe. Niebawem 25-latek może znów trafić zagranicę.

Media: Legia Warszawa może sprzedać Makanę Baku. Są oferty

Jak przekazał portal WP SportoweFakty, Baku ma oferty z trzech krajów. Chodzi o Belgię, Niemcy i Katar. Niewykluczone, że piłkarz skorzysta z którejś z nich - jego przygoda z Legią nie należy do udanych i nie jest on pierwszym wyborem Kosty Runjaicia. "W Legii jego kariera nie potoczyła się tak, jak wszyscy to sobie wyobrażali" - czytamy.

Głównym problemem piłkarza jest to, że Legia gra w systemie, który mu zupełnie nie odpowiada. Baku to skrzydłowy, który koncentruje się głównie na ofensywie. Zespół Kosty Runjaicia występuje z wahadłowymi, których zadaniem jest również cofanie się do obrony. W poprzednim sezonie widać, było, że piłkarz nie odnajduje się w tym systemie. Według Piotra Koźmińskiego klubu zainteresowane Baku chcą, aby grał na skrzydle.

Umowa skrzydłowego z Legią wygasa 30 czerwca 2025 roku, a więc warszawianie będą musieli wyrazić zgodę na odejście zawodnika. Będą mogli oni na nim także trochę zarobić. Aktualna wartość rynkowa piłkarza według portalu Transfermarkt.de to 400 tysięcy euro.

Baku na boiskach ekstraklasy rozegrał łącznie 35 spotkań, w których zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. W tym sezonie w Legii wystąpił w 27 meczach. Nie zdobył ani jednej bramki i w większości wchodził z ławki rezerwowych. W wyjściowym składzie rozpoczął tylko dziesięć spotkań.