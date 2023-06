Prezes Widzewa się zapomniał. Tak się robi transfery w Polsce. "Mega żenada" [WIDEO]

Po awansie do Ekstraklasy pojawiły się informacje o zainteresowaniu beniaminka Bartoszem Śpiączką. Widzew chciał wzmocnić linię ataku przed nowym sezonem, ale wtedy piłkarz zdecydował się na transfer do Korony Kielce. Tam mu nie wyszło i na początku rundy wiosennej był on zainteresowany przyjściem do Widzewa, ale klub już go nie chciał - informował wtedy lodzkisport.pl.

Tak Widzew rozważał transfer Śpiączki

Teraz historia niedoszłego transferu Śpiączki do Widzewa doczekała się swojego potwierdzenia w serialu Canal+ "Widzew. Razem tworzymy siłę". Telewizja nagrała posiedzenie komitetu transferowego Widzewa, który tworzyli między innymi były prezes klubu Mateusz Dróżdż, dyrektor sportowy Tomasz Wichniarek oraz trener Janusz Niedźwiedź. Na nagraniu widać, w jaki sposób rozważano ściągnięcie Śpiączki do Widzewa.

- Mam zapytanie, czy Bartka byśmy nie chcieli z powrotem - rozpoczął dyrektor Tomasz Wichniarek. Jeden z obradujących na początku nie wiedział, o kogo chodzi, ale Mateusz Dróżdż szybko rozwiał wątpliwości. - No Śpiączka, pisał do mnie prezes. Zbrechtałem go! Od razu powiedziałem, chłopie ty... teraz to se wiesz. Ja mówię, ja cię lubię, ty mnie lubisz, co ty - roześmiał się.

Następnie Tomasz Wichniarek podsumował sytuację finansową Korony Kielce, której zależało na pozbyciu się problematycznego zawodnika i przedstawił tę opcję trenerowi Niedźwiedziowi. Szkoleniowiec był przeciwko właśnie ze względu na charakter Śpiączki. Wtedy znów odezwał się Mateusz Dróżdż. - A poza tym prezesowi odmawia się tylko raz... - zaniósł się śmiechem - Żebym ja osobiście do zawodnika pisał i on mi odmówił... - powiedział niedowierzający Dródż.

I to właśnie do zachowania byłego prezesa Widzewa najwięcej uwag mieli komentujący pod tym materiałem opublikowanym przez telewizję.

"Ten fragment chyba nie będzie dobrze PR'owo pokazywał klubu. Zbyt wiele kultury tam nie ma" - pisze jeden z internautów. "Jestem mega zażenowany zachowaniem na tym filmie Mateusza Dróżdża. Gó****rz zachłystujący się władzą, który nie dorósł do stanowiska. Odwrotnie niż Tomasz Wichniarek, który jawi się jako profesjonalista, który ma przed sobą cel, wzmocnić drużynę" - dodaje inny. "Fajnie, że to serial szczery, a nie promocyjny, bo ten fragment to raczej temu nie służy" - napisał dziennikarz serwisu Meczyki.pl Samuel Szczygielski.

Mateusz Dróżdż prezesem Widzewa był od czerwca 2021 do maja 2023 roku. To za jego rządów zespół wrócił do Ekstraklasy. Jego odejście było dość niespodziewane. Na stanowisku sternika Widzewa zastąpił go Michał Rydz, który o swoich planach na rządy w klubie opowiedział w rozmowie z Jakubem Sewerynem ze Sport.pl.