Ivi nie wróci długo. Wiadomo konkretnie. Klub tego nie ukrył. "Ten wrzask. Coś niesamowitego

Miał to być zwykły sparing przygotowujący piłkarzy obu drużyn do rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2023/2024. Niestety, po niefortunnym kontakcie z rywalem w 20. minucie Ivi Lopez padł na murawę, krzycząc z bólu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Tragiczne wieści dla Rakowa. Długa przerwa Iviego Lopeza

Hiszpan podprowadzał piłkę pod polem karnym, gdy jeden z piłkarzy Puszczy Niepołomice próbując mu ją odebrać, kopnął Lopeza w okolice Achillesa. Cierpienie gwiazdora Rakowa było tak wielkie, że aż stojący obok Marcin Cebula złapał się za głowę, a na boisku momentalnie pojawiła się opieka medyczna.

Piłkarz opatrywany był przez kilka minut, po czym w asyście lekarzy zszedł z placu gry. Sam pomocnik odniósł się już do całej sytuacji na Instagramie, gdzie nie ukrywa, że jest to dla niego niezwykle trudny moment.

"To może być najtrudniejszy dzień w mojej karierze. Potwierdziło się, że zerwałem więzadła krzyżowe. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale obiecuję, że wrócę silniejszy niż kiedykolwiek. Nie ma odwrotu i trzeba wziąć się do roboty. Wrócę bardzo silny" - napisał Ivi Lopez.

Wielki rywal Karasia idzie jak burza po rekord Guinnessa. Niewiarygodny wyczyn

Nowe informacje na temat pauzy piłkarza przyniósł dziennikarz TVP Sport, Kacper Tomczyk, który podzielił się nimi w programie portalu Meczyki.pl. - Prognozy są takie, że Ivi Lopez będzie pauzował przez 8-10 miesięcy. Za kilka dni zabieg. Ten wrzask bólu w sparingu z Puszczą... Coś niesamowitego. To trwało z 30 sekund. Nikt nie chciał tego głośno powiedzieć ze sztabu Rakowa, ale już we wtorek było wiadomo, że to zerwanie więzadła. Rezonans tylko to potwierdził. To kolano było tak spuchnięte, że fizjoterapeuta nie był w stanie wyczuć, które to konkretnie więzadło - powiedział Tomczyk.

Krychowiak potarmosił Santosa. Jasna deklaracja. Tu będzie ciąg dalszy

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Ivi Lopez w ubiegłym, mistrzowskim sezonie wystąpił w 37 spotkaniach, w których zdobył 14 bramek i zanotował 10 asyst. Jest to jeden z kluczowych piłkarzy Rakowa, a jego strata na kilka miesięcy boli, tym bardziej że zawodnicy Dawida Szwargi już w połowie lipca rozpoczną zmagania w eliminacjach do Ligi Mistrzów, gdzie w I rundzie zmierzą się z Florą Tallinn.