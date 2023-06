Stadion jak ze snów. Klub z ekstraklasy coraz bliżej spełnienia marzeń

Ruch Chorzów po siedmiu latach przerwy wraca do Ekstraklasy. Dla 14-krotnego mistrza Polski to idealny moment, żeby rozpocząć zapowiadaną od wielu lat przebudowę stadionu przy ul. Cichej. Piłkarze z Chorzowa z powodu wykrytej usterki technicznej, zagrażającej życiu i zdrowiu kibiców, nie mogą z niego korzystać i w nadchodzącym sezonie będą grali na innych stadionach. Przynajmniej do października na mecze domowe będą wyjeżdżać do Gliwic. Później być może przeniosą się na Stadion Śląski, który został wpisany we wniosku o przyznanie licencji jako główny.

W międzyczasie władze miasta zaczęły działać, aby w końcu zająć się macierzystym obiektem Ruchu. W poniedziałek 26 czerwca spółka ADM Serwis złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie. - Dziś do Ministerstwa Sportu i Turystyki trafił elektroniczny wniosek o środki na budowę stadionu dla Ruchu Chorzów. Wysłana będzie też wersja papierowa. Kwota, o jaką wnioskuje ADM Serwis to blisko 104 mln zł. Wyniki konkursu mają być ogłoszone do 30 września - poinformował na Twitterze prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Jak informuje Gol24, dotacja z ministerstwa może wynieść maksymalnie 50 procent kosztów kwalifikowanych netto, czyli zapowiadane ok. 104 mln zł. Wnioskujący muszą mieć jednak zabezpieczenie całości środków na budowę oraz na utrzymanie obiektu przez minimum 10 lat. Prezes spółki ADM Serwis Marcin Mańka zakłada, że środki te zostaną wypłacone. Obiecał je zresztą premier Mateusz Morawiecki. - Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę i wreszcie podpisanie z nim umowy na budowę stadionu, co mam nadzieję nastąpi na początku 2024 roku - zapowiedział Mańka.

Budowa nowego stadionu Ruchu ma potrwać trzy lata i bazować na nieco zmodyfikowanym projekcie firmy GMT z 2013 r. Zakłada on jednorodną, prostą bryłę pokrytą pionowymi fiszbinami w kolorach białym i niebieskim z ogromnymi napisami "Ruch" oraz "Chorzów". Trybuny mają pomieścić 16 tys. kibiców.