Media: Gwiazda ekstraklasy blisko transferu. Na stole zaskakujące oferty

Za Śląskiem Wrocław niezbyt udany sezon w ekstraklasie. Zespół z Dolnego Śląska do końca musiał walczyć o utrzymanie w lidze. Ostatecznie udało się uniknąć spadku, na co wpłynęła m.in. zmiana trenerska i powrót Jacka Magiery. Z kolei na boisku jednym z liderów wrocławian był Erik Exposito. Nie wiadomo jednak, czy w kolejnym sezonie będzie on dalej zawodnikiem Śląska.Dyrektor sportowy klubu David Balda w rozmowie z Jakubem Sewerynem ze Sport.pl potwierdził, że są konkretne oferty za tego zawodnika. - Wiemy, że są propozycje za Exposito i Yeboaha - przyznał.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Kotowicz po świetnym występie kajakarzy: 4 z 5 medali zostały zdobyte na dystansach olimpijskich

Erik Exposito opuści ekstraklasę? Są kolejne oferty

W ostatnim czasie coraz więcej klubów wyraziło zainteresowanie 27-letnim napastnikiem. Wśród nich był m.in. mistrz Polski Raków Częstochowa. Teraz do Śląska miały wpłynąć dwie konkretne oferty zza granicy. Jak przekazał Marcin Torz z "Super Expressu", chodzi o zespół z Korei oraz Turcji.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Według informacji dziennikarza obie oferty oscylują w granicy 500 tysięcy euro. Nie wiadomo jednak, czy klub zaakceptował którąś z nich. Kilka miesięcy temu Śląsk wycenił napastnika na milion euro. Taka wartość rynkowa widnieje także przy nazwisku piłkarza na portalu Transfermarkt.de.

Dramat Iviego Lopeza. "Nie mogę uwierzyć"

Exposito w minionym sezonie rozegrał łącznie 33 spotkania w barwach Śląska we wszystkich rozgrywkach. Hiszpan zdobył dziesięć bramek i zanotował sześć asyst. Jego umowa na Dolnym Śląsku obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, więc niewykluczone, że letnie okno transferowe to jedyna okazja, aby klub zarobił na tym zawodniku. Jeśli nie przedłuży on umowy z klubem, od stycznia będzie mógł odejść za darmo.

Raków przekazał najgorsze wieści. Koszmar gwiazdy

Śląsk Wrocław nachodzący sezon ekstraklasy rozpocznie 24 lipca. O godzinie 19:00 zmierzy się na wyjeździe z Koroną.