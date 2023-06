We wtorek odbył się mecz towarzyski pomiędzy Puszczą Niepołomice a Rakowem Częstochowa. Dla Iviego Lopeza spotkanie to zakończyło się w najgorszy możliwy sposób. W 20. minucie Hiszpan biegł z piłką w kierunku bramki i w pewnym momencie jeden z rywali sfaulował go. Zawodnik Rakowa z impetem upadł na ziemie i zaczął zwijać się z bólu. Niedługo później opuścił boisko. Tuż po zakończeniu spotkania trener Dawid Szwarga zdradził, że uraz "nie wygląda dobrze".

Ivi Lopez reaguje na koszmarną diagnozę

W środę otrzymaliśmy koszmarne wieści w sprawie kontuzji Lopeza. Niestety piłkarz zerwał więzadła krzyżowe przednie. "W najbliższych dniach czeka go rekonstrukcja, po czym piłkarz rozpocznie rehabilitację" - czytamy w komunikacie Rakowa. Niedługo później zawodnik sam zabrał głos po tej fatalnej diagnozie.

"To może być najtrudniejszy dzień w mojej karierze. Potwierdziło się, że zerwałem więzadła krzyżowe. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, ale obiecuję, że wrócę silniejszy niż kiedykolwiek. Nie ma odwrotu i trzeba wziąć się do roboty. Wrócę bardzo silny" - napisał na Instagramie. Obecnie nie wiadomo, jak długa przerwa czeka Iviego Lopeza.

Kontuzja Iviego Lopeza to fatalne wieści również dla Rakowa Częstochowa. Hiszpan jest jednym z najważniejszych zawodników mistrza Polski. W zeszłym sezonie rozegrał 37 meczów, w których strzelił 14 goli i zaliczył 10 asyst. Zawodnik doznał kontuzji w najgorszym momencie, ponieważ już niedługo ekipa z Częstochowy rozpocznie zmagania w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie zmierzy się z Florą Tallinn. Pierwszy mecz odbędzie się 11 lipca, a rewanż zaplanowany jest na 18 lipca.