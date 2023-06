Raków przekazał najgorsze wieści. Koszmar gwiazdy

Raków Częstochowa nie miał zbyt długiego czasu na odpoczynek po zakończonym sezonie i niedawno rozpoczął przygotowania do zbliżających się rozgrywek. Aktualnie przebywa na obozie w Arłamowie, gdzie rozegrał we wtorek sparing z beniaminkiem ekstraklasy Puszczą Niepołomice. Podczas starcia doszło do niebezpiecznego zdarzenia, które okazało się dużo poważniejsze, niż mogło się pierwotnie wydawać.

REKLAMA

Zobacz wideo Niepocieszony Wojciech Nowicki po zwycięstwie w rzucie młotem: Nie ma tego błysku

Ivi Lopez zerwał więzadła krzyżowe. Czeka go rekonstrukcja, a następnie rehabilitacja

W 23. minucie spotkania Ivi Lopez biegł z piłką w stronę bramki rywala, kiedy jeden z zawodników Puszczy próbował mu ją odebrać. Piłkarze starli się, po czym Hiszpan z impetem runął na ziemię i zaczął zwijać się z bólu. Przebywający obok Marcin Cebula, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, aż złapał się za głowę.

W środę rano na oficjalnej stronie Rakowa potwierdzono fatalne informacje. Wtorkowy rezonans wykazał, że Hiszpan zerwał więzadła krzyżowe przednie (ACL). W najbliższych dniach czeka go rekonstrukcja, po czym piłkarz rozpocznie rehabilitację. "Ivi, czekamy na Ciebie" - przekazano. Na ten moment nie wiadomo, ile potrwa absencja pomocnika, natomiast najprawdopodobniej będzie to co najmniej kilka miesięcy.

Zdjęcie, które zaskoczyło wszystkich. "Haaland w Cracovii?". Ekstraklasa reaguje

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Raków ostatecznie pokonał Puszczę 4:0 po golach Łukasza Zwolińskiego, Vladyslava Kochergina, Gustava Berggrena oraz Bartosza Nowaka. Starcie z Puszczą było jedynym sparingiem Rakowa w Arłamowie. Już w środę 28 czerwca piłkarze Dawida Szwargi wyruszą na zgrupowanie do Austrii, gdzie rozegrają dwa mecze m.in. ze Slavią Praga. 5 lipca powrócą do Polski, a już we wtorek 11 lipca rozegrają pierwszy mecz z Florą Tallinn w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.