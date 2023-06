Awansowali do ekstraklasy. Po największym sukcesie w historii prezes marzy. "Daj Boże"

Puszcza Niepołomice po stu latach istnienia klubu awansowała po raz pierwszy w historii do ekstraklasy. Historia drużyny Tomasza Tułacza jest o tyle niezwykła, że po słabym sezonie 2021/22 mało kto w Niepołomicach zakładał taki scenariusz. W rozmowie ze Sport.pl przyznaje to nawet prezes klubu Marek Bartoszek.

- Dostajemy bardzo dużo gratulacji, należą się one wszystkim osobom związanym z klubem, bo nawet na finiszu sezonu, gdy w barażach musieliśmy grać dwa razy na wyjeździe, nie byliśmy faworytami do awansu. Wierzyliśmy w to, ale podchodziliśmy do tego zdroworozsądkowo - nie ukrywa prezes Puszczy.

Jakub Seweryn (Sport.pl): Co planowaliście na początku poprzedniego sezonu? Jaki był wówczas wasz cel? W którym momencie uwierzyliście, że ekstraklasa jest możliwa?

Marek Bartoszek (prezes Puszczy Niepołomice): Zrobiliśmy sobie sezon stulecia, nie czekając na początek 2023 roku. Po słabszym poprzednim sezonie, gdy do końca walczyliśmy o utrzymanie, spodziewaliśmy się kolejnego trudnego roku. Wszyscy przestrzegali nas przed tym, że spadły Wisła Kraków i Bruk-Bet Termalica Nieciecza, które na starcie zostały ważnymi siłami I ligi, a do tego z II ligi awansowały Ruch Chorzów, duży klub z tradycjami, a także Stal Rzeszów.

Wielu obserwatorów przed sezonem uznawało nas za jednego z głównych obok Skry Częstochowa kandydatów do spadku. Mieliśmy pewne obawy, ale byliśmy zjednoczeni po tym utrzymaniu, drużyna nabrała charakteru, stworzył się prawdziwy zespół. Nie było u nas wiele zmian. Zaufaliśmy tym, którzy w klubie już byli. Doszli tylko ci, którzy musieli zastąpić zawodników zabranych nam przez kluby ekstraklasy.

I zaczęliście wszystkich zaskakiwać.

- Szybko zaczęło się to dobrze układać. Jedno, drugie zwycięstwo… Wygraliśmy m.in. w Bielsku Białej z Podbeskidziem 1:0, gdy na boisko musiał wejść debiutant Krzysiek Wróblewski i w 90. minucie obronił karnego Kamila Bilińskiego. Zaczęliśmy się napędzać. Wygrana z Wisłą w Krakowie (3:2), szalony mecz w Tychach z GKS (3:2), przez moment byliśmy liderem I ligi. Byliśmy też blisko wyeliminowania Wisły w Pucharze Polski, gdy grając w dziewiątkę strzeliliśmy gola na 2:2 w ostatniej minucie dogrywki i przegraliśmy dopiero w karnych.

Najtrudniejsza była zima, bo kończyliśmy rok na drugim miejscu w tabeli i wiedzieliśmy, że nikt nas już nie zlekceważy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że rywale będą znacznie bardziej się na nas mobilizować.

No i rzeczywiście tak było. W pierwszych trzech meczach rundy zdobyliście tylko jeden punkt.

- Tak, przeskoczył nas Ruch, a Wisła odrobiła 8 z 10 punktów straty. Ale wciąż cechowało nas to, że dobrze radziliśmy sobie w spotkaniach z czołówką – nie wygraliśmy tylko z Ruchem, a pokonywaliśmy Wisłę czy ŁKS. Wisła zatrzymała się na nas po siedmiu zwycięstwach z rzędu. ŁKS po porażce z nami przegrał tylko… w Niepołomicach z Sandecją. Dzięki bezpośrednim pojedynkom nie traciliśmy dystansu do najgroźniejszych rywali, mimo że punktowaliśmy wiosną nieco słabiej. Ani razu nie wypadliśmy z pierwszej piątki, na którym skończyliśmy sezon.

Po ostatnim meczu z Chrobrym miałem poczucie, że to było nasze najlepsze ofensywnie spotkanie w całym sezonie, a przegraliśmy 0:1. Była lekka obawa, że ten fart nas opuścił i trzeba było jechać na Reymonta, natomiast po zwycięstwie w barażach z Wisłą (4:1) chyba nie było nikogo, kto by w ten awans nie wierzył. Uczulaliśmy się jednak, że jeszcze niczego nie wygraliśmy. W Niecieczy za to zaprocentowały doświadczenia z całego sezonu. Najpierw szybko wyrównaliśmy wynik, a potem nawet jak Mesanović strzelił na 2:2, to byłem spokojny, że prędzej czy później zdobędziemy zwycięską bramkę.

Euforia minęła i szybko pojawiły się pytania. Najważniejsze z nich: czy Puszcza jest gotowa na ekstraklasę?

- Zobaczymy w maju 2024 roku, haha. Organizacyjnie to jest ogromny przeskok, nie ukrywamy tego. Tym bardziej, że jest to dla nas pierwszy raz w historii. Wszystko będzie nowe.

Drużyna z kolei pokazała w tym sezonie, że nieźle sobie radzi na dużych stadionach i nie pęka na wyjazdach. Z Wisłą – wiadomo, ale też w Gdyni z Arką zagraliśmy dobre spotkanie i niewiele zabrakło do zwycięstwa, w Bielsku-Białej zwyciężyliśmy, w Tychach też, tylko ten Ruch nam nie leżał. Mamy pomysł na budowanie tej drużyny, nie będzie w niej wiele zmian, natomiast postaramy się dokonać ewolucji i wzmocnienia na kilku kluczowych pozycjach. Chcemy, aby zawodnicy, którzy wywalczyli ten awans, zostali z nami. Nie chcemy psuć ducha drużyny, na pewno nie będzie u nas nerwowych ruchów. To jest największe możliwe wyzwanie, ale będąc w gronie 18 najlepszych drużyn, wśród największych piłkarskich marek w kraju, nie można się tego bać, tylko trzeba się tym cieszyć. Zrobimy wszystko, aby to nie był jednorazowy strzał.

Natomiast historia pokazuje, że jak 10 lat temu po raz pierwszy awansowaliśmy do I ligi, byliśmy w podobnej sytuacji co teraz, tylko klub wyglądał nieco inaczej organizacyjnie. Wtedy po roku Puszcza spadła, ale jak później awansowaliśmy raz jeszcze, to te doświadczenia pomogły nam utrzymywać się sześć sezonów z rzędu w I lidze, a nawet awansować do ekstraklasy. To będzie dla nas duża nauka, ale wierzę, że niejeden renomowany zespół będzie miał z nami problem.

Czy Puszcza może być takim klubem, który, owszem, będzie walczył do upadłego o utrzymanie, ale dla którego też ewentualny spadek nie byłby tragedią i powodem do dokonania wielkiej rewolucji? Dotyczy to choćby trenera Tomasza Tułacza, który chyba zasłużył wieloletnią pracą na to, by bez względu na wszystko przepracować ten cały sezon w ekstraklasie.

- Dokładnie tak. Nie jest pan pierwszy, który w ten sposób pyta. Miałem już pytanie – co będzie, jak trener przegra cztery mecze? No nic. Po tylu latach nasze wzajemne zaufanie, nasze relacje są już na innym poziomie. To jest coś więcej niż tylko relacje zawodowe, wspólnie przeżyliśmy wiele zarówno dobrych, jak i złych chwil.

Taki też mamy pomysł na budowę budżetu. Wiadomo, że środki z ekstraklasy będą jeg lwią częścią. Wierzymy też, że dzięki awansowi nawiążemy kilka dodatkowych umów. Ale nie chcemy, żeby to było rozpisane tylko na najbliższe dwanaście miesięcy, zależy nam, żeby rozłożyć na dłużej, na przykład do końca przyszłego roku. Różnie może być, dlatego też bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Daj Boże, żebyśmy się utrzymali w ekstraklasie i grali w niej dłużej niż rok, ale musimy też być przygotowani na inny wariant. Największy sukces w historii klubu nie może sprawić, że za rok nie będzie już klubu. Chcemy wykorzystać tę szansę, zbudować coś fajnego, również pod względem infrastrukturalnym czy organizacyjnym. A resztę zweryfikuje boisko.

Kibice Puszczy Niepołomice – jacy są? Coś ich wyróżnia na tle innych? Pamiętamy chociażby kukłę Piotra Stokowca, gdy ten niezbyt przychylnie wypowiedział się o Niepołomicach jako trener Zagłębia Lubin.

- Ta grupa być może nie jest bardzo liczna, ale naprawdę fajnie się rozwija. Pamiętam jeszcze czasy, gdy pełniłem inne role w klubie i mogliśmy sami ustalać terminarz meczów domowych pod kątem terminów spotkań ekstraklasy z udziałem Wisły i Cracovii. Wtedy to pomagało nam podnieść frekwencję, jeśli tego samego dnia nie było spotkania ekstraklasy w Krakowie. Teraz już nie musimy zwracać na to uwagi. Mamy „swoich" kibiców, wielu z nich jest też powiązanych z naszą akademią – np. rodzice dzieciaków, którzy w niej trenują, czy też jej byli zawodnicy. To wszystko się napędza.

Poziom zainteresowania naszymi ostatnimi meczami, w których walczyliśmy o awans był ogromny. Z kolei po awansie mam wrażenie, że każdy w mieście zaczął się utożsamiać z Puszczą. Nawet ci, którzy na mecze nie chodzą. Sam mieszkam w Niepołomicach i choć znam tutejsze nastroje, to podchodzili do mnie ludzie, którzy w życiu nie byli na meczu, a dzwoni do nich rodzina z całej Polski i gratuluje tego awansu do ekstraklasy. Ten sukces odbił się bardzo szerokim echem.

Wiadomo, że na początku sezonu będziemy grać na stadionie Cracovii. Z jednej strony to pozwoli nam przyjąć więcej widzów i każdy zainteresowany obejrzeniem meczu Puszczy w ekstraklasie będzie miał na to szanse. Cały czas jednak stajemy na głowie, żeby jak najszybciej ekstraklasę przenieść do Niepołomic, bo gdy przez 100 lat czekasz na ekstraklasę, to super byłoby zagrać u siebie, dla swojej społeczności. Do tego jest jeszcze owiane aurą tajemniczości boisko, które zawsze nam sprzyja. Jeśli w tej bardzo wymagającej lidze możemy sobie sportowo pomóc, to wróćmy do tych Niepołomic, żeby zdobyć trochę więcej punktów.

Kiedy ten powrót do Niepołomic może nastąpić?

- Nie jestem ekspertem od prawa budowlanego i trudno mi powiedzieć, ile potrwa np. przebudowa drogi. Druga rzecz to wieże telewizyjne, które musimy postawić większe i w nieco innym miejscu. Jesteśmy klubem miejskim, część tych inwestycji wykona miasto, więc dochodzi tu jeszcze kwestia zamówień publicznych. To wszystko trwa i trudno to oszacować, ale mam nadzieję, że jeszcze jesienią tego sezonu zagramy w Niepołomicach.

Tylko te dwie rzeczy – droga i wieże telewizyjne – dzielą was od gry u siebie?

- Żeby zagrać od razu w Niepołomicach – tak. Ale w ciągu trzech lat musimy też dostosować liczbę miejsc na stadionie do wymogów licencyjnych (4500). Prace koncepcyjne zaczęliśmy już wcześniej, ale to już jest ogromna i dużo bardziej skomplikowana inwestycja. Widziałem jednak już cały pomysł, jak to ma wyglądać i na pewno jest to do zrobienia przez te trzy lata.

A jakie są plany, jeśli chodzi o zespół Puszczy w ekstraklasie? Bo wydaje mi się, że Puszcza jako drużyna też ma swoje DNA.

- Na pewno chcemy mieć zawodników z charakterem. Pewnie też dokonamy nieoczywistych transferów, ale szukamy piłkarzy, którzy chcą tutaj jeszcze coś osiągnąć. Taką drogą podążaliśmy też wcześniej. Dlatego nawet jeżeli będziemy szukać zawodników z doświadczeniem ekstraklasowym, to jeśli będą to piłkarze, którzy jeszcze u nas nie grali, to niech to będą zawodnicy, którzy przeciwko nam rywalizowali i znają specyfikę funkcjonowania w Niepołomicach. Nawet bardzo doświadczeni piłkarze, którzy przed tym sezonem do nas przychodzili, mówili, że do tych warunków trzeba się przyzwyczaić. A gdy się ktoś do tych warunków przyzwyczai, to wie, jak je wykorzystać.

Trzeba pamiętać, że beniaminek z barażów ma najkrótszy okres przygotowawczy. Wszyscy już zaczęli treningi, a my dopiero w sobotę mieliśmy badania, podczas gdy treningi rozpoczęliśmy w poniedziałek. Zaczynamy przynajmniej tydzień później od reszty, każdy dzień będzie tu na wagę złota, ale z kolei naszą przewagą jest to, jak dobrze trener Tułacz zna tę drużynę. Myślę, że to jest w stanie zniwelować brak tego tygodnia.

Szukamy zawodników, którzy nie są zgrani, a będą chcieli coś dla tego klubu zrobić i siebie przy okazji wypromować.

Krótszy odpoczynek może za to sprawić, że będziecie jeszcze w gazie z końcówki sezonu zakończonego awansem.

- To prawda, ta fala entuzjazmu na pewno nie wygaśnie. Chodziło przede wszystkim o to, żeby zawodnicy odpoczęli mentalnie, po tym jak wszyscy ich nosili na rękach i chwalili. Osobiście uważam, że lato jest po to, żeby grać w piłkę, a nie robić to przy 20-stopniowych mrozach. Zimą ten okres przygotowawczy będzie zdecydowanie dłuższy, a liga kończy się w maju, czyli inaczej niż w niższych ligach. Dla nas to będą 34 finały, z których każdy będzie nagrodą za to, co osiągnęliśmy.

A kogo szukacie pod kątem wzmocnień?

- Wiele zależy od sytuacji zdrowotnej, ale nie będę ukrywać, że chcemy się wzmocnić na pozycji środkowego obrońcy, bo tutaj nam brakuje jednego solidnego ogniwa, który mógłby rywalizować z Łukaszem Sołowiejem, Michałem Kojem czy Tomaszem Wojcinowiczem, z którym rozmawiamy o nowym kontrakcie.

Odszedł z obiektywnych przyczyn Rafał Boguski, dlatego też potrzebujemy zawodnika na pozycję "dziesiątki" czy skrzydłowego. To są dwie główne pozycje, na które szukamy świeżej krwi.

Co z Romanem Jakubą?

- Rozmawiamy z Valmierą. Była możliwość wykupu tego zawodnika, ale nawet teraz nie byłoby stać nas na to, by go wykupić za tę kwotę. Do tego ta klauzula wygasała z końcem maja, gdy nie wiedzieliśmy jeszcze, czy awansujemy do ekstraklasy. Próbujemy go jednak zatrzymać i rozmawiamy z Valmierą na temat różnych rozwiązań.

Jakie ma pan oczekiwania co do przyszłego sezonu, już w ekstraklasie?

- Chcemy stworzyć w naszych możliwościach finansowych jak najbardziej konkurencyjny zespół, byśmy nie byli jednorazową ciekawostką. Po wygranym barażu z Wisłą media ogólnopolskie pisały, że są ciekawe, jak ta Puszcza poradziłaby sobie w ekstraklasie, i my też jesteśmy tego ciekawi. Chcemy ten entuzjazm, to zainteresowanie ze strony całego kraju wykorzystać, bo dla 15-tysięcznego miasta, którego klub na początku XXI wieku grał w okręgówce, a kilka lat wcześniej w A-klasie, jest to coś wyjątkowego. Tym bardziej, że ten awans wywalczyliśmy na stulecie klubu, co sprawia, że ta historia staje się wręcz bajkowa. Gdyby ktoś napisał taką książkę, to by mówiono, że to jest historia zupełnie nierealistyczna. Bo przecież coś takiego nie miało prawa się zdarzyć, prawda? Najlepsze historie pisze życie.