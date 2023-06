Z Niemiec do ekstraklasy. Ruch Chorzów wzmacnia się przed sezonem

Pierwsze kroki w futbolu Steczyk stawiał w GKS-ie Katowice oraz Ruchu Chorzów. Jeszcze jako junior przeszedł do niemieckiego VfL Bochum. W Niemczech nie doczekał się poważnej szansy. Ta nadeszła dopiero w Piaście Gliwice, gdzie zagrał łącznie 66 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty. Był również młodzieżowym reprezentantem Polski. Najwięcej spotkań zagrał w kadrze U-20, z którą pojechał nawet na mistrzostwa świata w 2019 roku. Tam strzelił dwa gole przeciwko Tahiti.

REKLAMA

Zobacz wideo Niepocieszony Wojciech Nowicki po zwycięstwie w rzucie młotem: Nie ma tego błysku

Steczyk wraca do Polski. Zagra w Ruchu Chorzów

Dominik Steczyk najwięcej w Piaście grał w sezonie 2020/21, to był też jego najlepszy czas na polskich boiskach, strzelił wtedy cztery gole i dwukrotnie asystował. Rok później było już dużo gorzej. W zespole Waldemara Fornalika zagrał nieco ponad 300 minut i został wypożyczony do Stali Mielec. Tam było niewiele lepiej. W 11 spotkaniach udało mu się strzelić jedną bramkę. Po zakończeniu sezonu rozwiązał kontrakt z Piastem za porozumieniem stron.

Koulibaly zdradził, czemu poszedł do Arabii. "Wybrałem najlepszy klub"

Poprzedni sezon Steczyk spędził w trzeciej Bundeslidze, gdzie w końcu wrócił do regularnej gry w piłkę. W zespole Hallescher FC wypracował dziewięć bramek (5G + 4A). Jednak jego drużyna ledwo się utrzymała - Hallescher FC zajęło 16. miejsce w lidze. To ostatnia bezpieczna pozycja na tym poziomie. To jednak wystarczyło, żeby przekonać rządzących Ruchem Chorzów. Piłkarz podpisał umowę z beniaminkiem do czerwca 2024 roku. Umowa zawiera klauzulę przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wybrał Śląsk Wrocław zamiast Manchesteru City. "Nie potrafili podać kwoty"

- Tutaj się wychowywałem, stawiałem pierwsze kroki w przygodzie z piłką, dlatego fajnie tutaj wrócić. Klimat panujący na Ruchu dobrze znam, nie raz zdarzało się, że na meczach podawałem piłki. Cieszę się, że jestem w takim klubie i że wracam do Ekstraklasy. Ciekawe wyzwania przed nami jako beniaminkiem. Najważniejsze to się utrzymać w lidze, gdy ten cel zrealizujemy, to będziemy sobie stawiać kolejne - mówił Dominik Steczyk w rozmowie z klubowymi mediami.

Do tej pory zespół Ruchu wzmocniło sześciu innych zawodników. Są to Michał Buchalik (Lechia Gdańsk), Mateusz Bartolewski (Zagłębie Lubin), Dawid Barnowski i Maciej Firlej (Znicz Pruszków), Szymon Szymański (Skra Częstochowa) oraz Juliusz Letniowski, który został wypożyczony z Widzewa Łódź.