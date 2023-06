Wybrał Śląsk Wrocław zamiast Manchesteru City. "Nie potrafili podać kwoty"

Karol Borys to jeden z najzdolniejszych polskich piłkarzy młodego pokolenia. Pomocnik Śląska Wrocław urodził się w 2007 roku i od roku jest członkiem pierwszej drużyny dolnośląskiego klubu. Podczas niedawnego Euro do lat 17 był prawdziwym liderem reprezentacji Polski i zdobył na turnieju trzy bramki. To wywołało spore zamieszanie transferowe wokół młodego gracza.

Karol Borys mógł trafić do Manchesteru City. Obserwowałby go sam Pep Guardiola. Co poszło nie tak?

Wśród drużyn, które chciały mieć w swoich szeregach młodego Polaka były m.in. Villarreal, Milan oraz Manchester United. Jak przekazał "Przegląd Sportowy", Borys mógł trafić także do zwycięzcy tegorocznej Ligi Mistrzów - Manchesteru City.

Jak czytamy, na Etihad mieli konkretny plan na polskiego zawodnika, który podpisałby z klubem pięcioletnią umowę, a później trafił na wypożyczenie do Belgii. Borys miałby zapewnione 1000 godzin treningów rocznie czy też sześć tygodni treningów w Manchesterze. Ponadto 16-latek byłby pod stałą obserwacją sztabu pierwszej drużyny City.

Dlaczego więc cały transfer nie doszedł do skutku? Być może spora w tym "zasługa" samego Śląska Wrocław, który według "Przeglądu Sportowego" nie potrafił zaproponować konkretnej kwoty, której oczekiwałby za zawodnika. Ponadto w Śląsku dochodziło do zmian na najważniejszych stanowiskach w klubie, co również mogło wpłynąć na fiasko.

Karol Borys w ubiegłym sezonie wystąpił w siedmiu spotkaniach pierwszej drużyny Śląska Wrocław. Oprócz tego obgrywał się też w drugoligowych rezerwach. Jego umowa we Wrocławiu obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.