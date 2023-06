Trener Rakowa reaguje na kontuzję największej gwiazdy. "Nie wyglądało to dobrze"

Raków Częstochowa od kilku dni przygotowuje się do nowego sezonu. Piłkarze Dawida Szwargi 11 lipca rozpoczną sezon meczem w eliminacjach do Ligi Mistrzów przeciwko Florze Tallinn. Spotkanie z Puszczą Niepołomice było pierwszym starciem kontrolnym pod wodzą nowego szkoleniowca. Raków wygrał 4:0.

Trener Rakowa zaniepokojony. "Cel numer jeden to badania"

Tego meczu nie będzie dobrze wspominał Ivi Lopez. Hiszpan w 20 minucie doznał poważnie wyglądającej kontuzji. Piłkarz Rakowa został kopnięty w okolice Achillesa, zwijał się z bólu i przez kilka minut musiał być opatrywany przez sztab medyczny mistrza Polski. W minionym sezonie Lopez wystąpił w 37 meczach, w których strzelił 14 goli i zanotował 10 asyst. To jeden z najważniejszych zawodników Rakowa i jedna z największych gwiazd Ekstraklasy.

Po meczu dla mediów klubowych wypowiedział się trener Rakowa Dawid Szwarga. Szkoleniowiec był wyraźnie zmartwiony potencjalną diagnozą.

- Jesteśmy jeszcze przed rezonansem, więc nie do końca (wiadomo, co mu dolega przyp. red.). Natomiast tak jak wy słyszeliście pewnie również, nie wyglądało to zbyt dobrze. Ivi raczej tak nie reaguje na dotknięcie. Mam nadzieję, że mimo wszystko rezonans pokaże, że nie jest to nic poważnego - mówił trener mistrzów Polski.

Przyznał też, że obecnie nie ma pewności, czy Ivi Lopez pojedzie na obóz w Austrii. Tam Raków zagra między innymi ze Slavią Praga. - Docelowo numer jeden to są badania i po tych badaniach będzie decyzja, czy jedzie z nami - powiedział.

Na obozie w Arłamowie Raków będzie do środy 28 czerwca. Następnie zespół mistrzów Polski uda się do Austrii, gdzie spędzi tydzień i rozegra dwa sparingi. Kolejne mecze Rakowa to będą starcia z Florą Tallinn (11.07 i 18.07) oraz mecz Superpucharu Polski z Legią Warszawa (15.07). 22 lipca Raków zagra pierwsze spotkanie w tym sezonie w Ekstraklasie. Piłkarze Dawida Szwargi zmierzą się z Jagiellonią Białystok.