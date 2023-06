Sensacyjny powrót do Legii? Były piłkarz zaproponowany klubowi

Choć letnie okienko transferowe oficjalnie się jeszcze nie zaczęło, to Legia zdążyła zakontraktować już pięciu zawodników. Warszawianie chcą jak najszybciej skompletować skład, aby móc w 100 proc. procentach skupić się na przygotowaniach do ligi oraz eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski na start kwalifikacji zmierzą się z kazachskim Ordabasy Szymkent.

REKLAMA

Zobacz wideo Drugie miejsce sztafety kobiet na Igrzyskach Europejskich. "Będziemy się hejtować, ale wszystkie się lubimy"

Media: Wisła Płock znalazła nowego prezesa. Do marca pracował u innego I-ligowca

Legia Warszawa pracuje nad sensacyjnym powrotem? "Został zaproponowany"

Według informacji dziennikarza Piotra Koźmińskiego niedawno mogło dojść także do sensacyjnego powrotu na Łazienkowską. Chodzi o Cafu, który w latach 2018-2020 był gwiazdą Legii.

- Z ciekawostek: niedawno, w sensie w tym okienku, Legii miał być zaproponowany Cafu - przekazał dziennikarz na Twitterze.

Powrót Portugalczyka byłby prawdziwym hitem. Ponadto mógłby on zostać pozyskany za darmo, gdyż wraz z końcem czerwca wygasa jego umowa z Nottingham Forrest. 30-latek w Anglii zagrał w minionym sezonie jednak tylko dwa spotkania i jego forma to prawdziwa niewiadoma.

Pyżalski odpowiada żonie. Mówi o dzieciach i rozwodzie. Medialne rozstanie

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Dziennikarz WP SportoweFakty bardzo szybko stonował nastroje wśród kibiców. "Jak rozumiem jednak, pytając w kilku źródłach, na tej ciekawostce może się to zakończyć..." - przekazał.

Cafu w sumie w Nottingham Forrest rozegrał 55 spotkań. Po odejściu z Legii był także zawodnikiem greckiego Olympiakosu, jednak tamtejszej ligi nie zwojował i rozegrał tylko 14 spotkań. Z kolei podczas pobytu w Warszawie portugalski zawodnik wystąpił w 59 meczach, zdobył dziewięć bramek i miał sześć asyst.