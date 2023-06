Pyżalski odpowiada żonie. Mówi o dzieciach i rozwodzie. Medialne rozstanie

Izabella Łukomska-Pyżalska, była prezeska Warty Poznań, w ostatnią sobotę ogłosiła, że rozwodzi się z mężem Jakubem Pyżalskim. "Postępowanie toczy się z mojej inicjatywy. Obraz naszej rodziny przedstawiany w mediach nie był prawdziwy. Żyłam w ciągłym strachu przed moim mężem i jego wybuchami złości, agresji i przemocy. To był także bezpośredni powód, dla którego mojemu małżonkowi została założona niebieska karta" - przekazała w mediach społecznościowych.

Mąż Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej odpowiada. "Mieszkamy bez niej od kilku miesięcy"

Teraz mężczyzna odniósł się do wpisu małżonki. - W oczach dzieci i moich przez 20 lat tworzyliśmy szczęśliwą rodzinę. Bardzo kochałem moją żonę i nie zamierzam mówić o niej źle - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Para doczekała się sześciorga dzieci. Pyżalski nie ukrywał, że dla nich również jest to trudne. Zwłaszcza że rodzina od pewnego czasu miała problemy. - Wszystkie dzieci zostały po wyprowadzce Izabelli ze mną, mieszkamy bez żony od kilku miesięcy i widzę, jak bardzo przeżywają to, co się dzieje - dodał.

Jakub Pyżalski o komentarzach dzieci. "Bardzo niedobrze się stało"

Jeden z synów pary skomentował oświadczenie Łukomskiej-Pyżalskiej. Zarzucił jej, że oczernia męża w mediach, stwierdził także, że poznała "innego mężczyznę, do którego lata do Dubaju". Kobieta twierdziła, że z jego konta miał pisać Pyżalski. - Bardzo niedobrze się stało, że dzieci czytały komentarze w prasie i podjęły próbę obrony rodziny. To nie jest ich rola. Dla małoletnich cała sprawa wywołała ogromny stres i przykrość, dlatego teraz moim jedynym zadaniem jest przywrócić im poczucie bezpieczeństwa. Dla ich dobra nie będę komentował szczegółów sprawy - powiedział małżonek byłej prezeski Warty.

Mężczyzna zaprzeczył także temu, jakoby miał stosować przemoc wobec Łukomskiej-Pyżalskiej. Nie znał też szczegółów dotyczących procedury założenia mu niebieskiej karty. - Iza mnie o tym poinformowała, ale nie dostałem żadnych dokumentów, nikt się ze mną nie kontaktował, więc nie mam o tym żadnego pojęcia - zakończył.