Lech Poznań znalazł następcę Skórasia. Rekordowa kasa na stole

Michał Skóraś ma za sobą bardzo udany sezon. Skrzydłowy był jedną z największych gwiazd Lecha i między innymi to dzięki niemu klub awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Łącznie w minionych rozgrywkach wyszedł na boisko 53 razy i strzelił 16 goli. Dorzucił do tego osiem asyst. W związku z jego wysoką formą szybko znalazł nową drużynę. Polak od lipca będzie piłkarzem Club Brugge.

Oto potencjalny następca Michała Skórasia w Lechu

Z tego powodu Lech musi teraz szukać jego następcy. Zdaniem portalu Prosport.ro może być nim Claudiu Petrila. To rumuński skrzydłowy, który na co dzień występuje w CFR Cluj. W minionym sezonie był bardzo ważnym zawodnikiem tej drużyny. Łącznie rozegrał 58 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył siedem asyst. W listopadzie zadebiutował również w reprezentacji Rumunii w meczu towarzyskim ze Słowenią.

Transfer 22-latka nie będzie jednak łatwy. Zawodnik ostatnio występował na mistrzostwach Europy U-21 i przykuł uwagę innych zagranicznych klubów. Dziennikarze dodają, że Rumunem interesują się również Vitoria Guimaraes i Cadiz. Źródło podało także, że CFR Cluj ma żądać za Petrilę około trzech milionów euro. Jeśli Lech spełniłby żądania rumuńskiego klubu, to znacząco pobiłby rekord transferowy. Obecnie najdroższym piłkarzem, który trafił do Poznania jest Afonso Sousa. Portugalczyk został kupiony za 1.2 miliona euro.

Rumuni twierdzą jednak, że najbliżej pozyskania Petrili jest Cadiz. - Pensja zawodnika nie stanowi problemu. Kluby muszą po prostu dojść do porozumienia. Byłoby dobrze, gdyby zrobił kolejny krok tego lata - powiedział agent piłkarza Sergiu Bodea w rozmowie z Prosport.ro.

Nie tylko Petrila. Lech rozgląda się także za innym piłkarzem

Petrila nie jest jedynym piłkarzem, który mógłby zastąpić Skórasia w Lechu. Niedawno TVP Sport informowało, że działacze zamierzają ściągnąć Rafikiego Saida. 23-latek obecnie gra w Nimes, gdzie w zeszłym sezonie rozegrał 33 mecze, strzelił w nich 10 goli oraz zanotował trzy asysty. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca.