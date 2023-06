Widzew blisko zakontraktowania hiszpańskiego pomocnika. Kolega z boiska Jordiego Sancheza

Widzew Łódź szybko i sprawnie działa na rynku transferowym w letnim oknie. Jeszcze zanim drużyna Janusza Niedźwiedzia udała się na obóz przygotowawczy do Woli Chorzelowskiej (początek obozu w środę 28 czerwca), włodarze łódzkiego klubu sprowadzili trzech zawodników - Dawida Tkacza z Górnika Łęczna, Antoniego Klimka z Odry Opole oraz Portugalczyka Luisa Silvę z cypryjskiego Énossis Néon Paralimníou.

Hiszpan Fran Alvarez ma zostać zawodnikiem Widzewa Łódź

Ale to nie wszystko, bo jeszcze przed startem obozu Widzew Łódź planuje sfinalizować jeszcze jeden transfer. Jak dowiedział się Sport.pl, nowym zawodnikiem Widzewa ma być hiszpański pomocnik Fran Alvarez z drugoligowego Albacete.

Hiszpan ma 25 lat i może grać zarówno na pozycji środkowego, jak i ofensywnego pomocnika. W dodatku w Albacete miał też okazję występować na prawym skrzydle. To wszystko sprawia, że w systemie proponowanym przez Janusza Niedźwiedzia byłby piłkarzem przydatnym zarówno w środku pola, jak i jako jedna z dwóch "dziesiątek".

Alvarez jest wychowankiem Villarrealu, który reprezentował rezerwy tego klubu oraz drugi zespół Realu Valladolid. Najlepiej wyglądał jednak już jako piłkarz Albacete, z którym w sezonie 2021/22, gdy grając u boku m.in. obecnego napastnika Widzewa Jordiego Sancheza wywalczył awans do Segunda Division (drugi poziom rozgrywkowy). W tamtych rozgrywkach zaliczył 28 występów, w których strzelił trzy gole i dołożył do tego pięć asyst, a jedyne mecze stracił z powodu urazu kolana, który wyeliminował go z gry na półtora miesiąca. Jego łączny bilans z gry w hiszpańskiej III lidze to 93 mecze, 11 goli i 6 asyst.

W minionym sezonie już w Segunda Division Fran Alvarez był już tylko rezerwowym Albacete, ale też pojawiał się na boisku niemalże w każdym spotkaniu. Rozegrał 26 meczów, w których zdobył jedną bramkę i jedną asystę. Do Widzewa trafi jako wolny zawodnik po wygaśnięciu z końcem czerwca umowy z Albacete.