Zaskakujący gość na zgrupowaniu Legii Warszawa. "To jednorazowa współpraca"

Piłkarze Legii Warszawa, zdobywcy Pucharu Polski w sezonie 2022/2023 w poniedziałek udali się na dziesięciodniowe zgrupowanie do Austrii. Tuż po godzinie siódmej rano polecieli do Monachium, a stamtąd autokarem dotarli do Kranzach w Austrii.

Trener Stali Rzeszów na zgrupowaniu Legii Warszawa

Oprócz piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego na zgrupowanie do Austrii dotarł również Daniel Myśliwiec, były szkoleniowiec Legii Warszawa, a ostatnio pracował jako trener pierwszoligowej Stali Rzeszów.

- Daniel Myśliwiec pojawił się na zgrupowaniu Legii Warszawa w Austrii na zaproszenie dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego. Obaj panowie dobrze się znają, cenią i szanują. Nie ma jednak na razie planów, by Myśliwiec dołączył do sztabu szkoleniowego Legii na stałe. - To jednorazowa współpraca z korzyścią dla obu stron - usłyszeliśmy - czytamy na stronie Legia.Net.

W sezonie 2022/2023 Myśliwiec prowadził Stal Rzeszów w 37 spotkaniach. Jego bilans to: 15 zwycięstw, 9 remisów i 13 porażek. Stal Rzeszów miała szansę na awans do ekstraklasy, ale przegrała w półfinale baraży na wyjeździe z drużyną Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:2 (0:1).

W Austrii piłkarze Legii Warszawa zagrają sparingi z rumuńskim FC Botoani, azerskim Karabach Agdam, a także z Red Bull Salzburg. Ten ostatni zespół to mistrz Austrii, który w ubiegłym sezonie grał też w Lidze Mistrzów.

15 lipca warszawianie zmierzą się z Rakowem Częstochowa w Superpucharze Polski. Tydzień później rozpoczną ekstraklasę meczem przed własną publicznością z ŁKS-em Łódź.