Legia Warszawa dopięła kolejny transfer. Wyrwali polski diament

Za kilka tygodni Legia Warszawa rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Z tego powodu warszawianie poszukują wzmocnień i rozszerzają kadrę. Do drużyny dołączyli już Marc Gual, Patryk Kun oraz Radovan Pankov. Mówi się także, że do stolicy przyjedzie Juergen Elitim. Z kolej w poniedziałek ogłoszono pozyskanie 15-letniego bramkarza z Pomorza. To jeden z największych talentów w polskiej piłce.

REKLAMA

Zobacz wideo Niepocieszony Wojciech Nowicki po zwycięstwie w rzucie młotem: Nie ma tego błysku

Legia Warszawa ma nowego bramkarza. To zawodnik, który debiutował jak miał 14 lat

Nowym zawodnikiem stołecznego klubu został Jakub Zieliński z Gedanii Gdańsk. Wychowanek gdańskiego Jaguara w III lidze zadebiutował w wieku 14 lat. Było to na początku października 2022 roku. Od tamtej pory nie oddał miejsca w bramce Gedanii i wystąpił 20 razy na boiskach III ligi. Puścił 35 bramek, a w czterech meczach zachował czyste konto. 15-latek zbierał bardzo doobre recenzje za swoje występy i nic dziwnego, że uważa się go za prawdziwy diament.

Media: Polski klub-legenda może stracić inwestora. Wszystko przez spadek klubu Polaków

Od teraz Zieliński będzie zawodnikiem Legii. Jak poinformowała oficjalna strona klubu, młody bramkarz będzie przygotowywał się do nowego sezonu z drużyną rezerw i tam też będzie występował. Druga drużyna Legii, podobnie jak Gedania, występuje w III lidze (tylko w innej grupie - przyp. red.).

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

"Kuba, witamy w Legii" - napisano przy ogłoszeniu transferu. W mediach społecznościowych zaprezentowano też zdjęcia, na których Zieliński pozuje w koszulce Legii i pokazuje słynną "elkę".

Jakub Zieliński w Legii, Łukasz Skowron w Lechii. Gedania traci obsadę bramki

Odejście Zielińskiego z Gedanii to nie jedyna strata dla gdańskiego klubu. Z zespołem rozstał się też trener bramkarzy Łukasz Skowron, który dołączył do sztabu szkoleniowego Szymona Grabowskiego w Lechii Gdańsk.

Rzeźniczak dostał kolejny cios. Celebrytka nie wytrzymała. "Chcesz, to proszę bardzo"

Zieliński nie ukrywał, że to Skowron ma spory wkład w jego piłkarski rozwój. - Jestem bardzo dumny z mojej postawy. Nie sądziłem, że w tak młodym wieku, mogę tyle osiągnąć. Oczywiście, nie byłoby to możliwe bez trenera Łukasza Skowrona. Jest dla mnie mentorem. Udziela mi rad i wskazówek, które pozwalają stać się lepszym piłkarzem - mówił po debiucie bramkarz cytowany przez portal gol24.pl.