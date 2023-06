Media: Polski klub-legenda może stracić inwestora. Wszystko przez spadek klubu Polaków

Spezia zajęła 17. miejsce w Serie A, co zmusiło ją do gry w barażach o utrzymanie z 18. w tabeli Hellasem. Obie drużyny były seryjnymi dostarczycielami punktów i skończyły z takim samym dorobkiem 31 punktów, choć lepszy czas miał za sobą Hellas, który w ostatnich 10 kolejkach zdobył 12 punktów. Mało, ale to dwukrotnie więcej niż drużyna, w której gra aż czterech Polaków - Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski, Arkadiusz Reca i Szymon Żurkowski. Spezia przegrała baraż z Hellasem 1:3.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Spadek z Serie A i jego wpływ na ŁKS Łódź. Upadnie przygotowywana przez wiele miesięcy transakcja?

Kibice Spezii są wściekli i żądają od właściciela klubu - Philipa Platka, który prowadzi rozmowy z ŁKS-em - szybkiego powrotu do Serie A. Ultrasi tej drużyny wywiesili przed siedzibą zespołu baner o treści "Platek: planowanie i powaga, jesteś to winien miastu". Oczekują oni szybkiego powrotu do Serie A. Ten oczywiście nie będzie łatwy. Spadek oznacza spadek przychodów, konieczność odejścia części zawodników, którzy są największym obciążeniem dla budżetu oraz ściągnięcia nowych, a dodatkowo klub musi wybrać nowego trenera - umowa Leonardo Sempliciego wygasa 30 czerwca i nic nie wskazuje na to, żeby miała być przedłużona.

Raków ogłasza transfer przy pomocy mema. "A może by tak rzucić wszystko..."

Rozmowy trwają i są zaawansowane. Mija kolejny miesiąc

Jeżeli biznesmen zgodnie z oczekiwaniami ultrasów Spezii poświęci teraz więcej czasu na odbudowę włoskiego klubu, to może mieć to wpływ na jego decyzje dotyczące ŁKS-u. Tym bardziej że pierwsze informacje o jego zainteresowaniu pojawiły się jeszcze w zeszłym roku, a dalej nie wynikło z tego nic konkretnego. Amerykanin miał objąć pakiet większościowy nowych akcji polskiego klubu - co nie oznacza, że przejąłby ŁKS, dołączyłby jedynie do obecnych właścicieli. Tak o całej transakcji wypowiadał się pod koniec maja Tomasz Salski.

- Rozmowy trwają. Są zaawansowane, rozmawiamy na temat konkretnej umowy, są oparte na konkretnym projekcie. Prawdopodobnie zakończylibyśmy je szybciej, gdyby to była transakcja na zasadzie kupna -sprzedaży klubu. U nas tak nie jest. Platkowie chcą, żebym został w klubie. (...) Z dużą pokorą podchodzę do poprzednich lat i liczę, że nigdy się nie powtórzą. Chciałbym zabezpieczyć przed tym klub. Jeśli uda nam się to zdefiniować, a liczę na to, że niebawem tak będzie, to bardzo szybko dopniemy umowę - mówił prezes ŁKS-u i jego większościowy udziałowiec cytowany przez portal lodzkisport.pl.

Runjaić postawił krzyżyk na trzech piłkarzach. Oto kadra Legii na zagranicznie zgrupowanie

Wszystko zapewne wyjaśni się w ciągu kolejnych tygodni, choć kibice ŁKS-u na pewno woleliby, żeby stało się to szybciej niż później. Przyjście nowego inwestora byłoby zastrzykiem gotówki dla klubu, który 21 lipca rozpocznie sezon Ekstraklasy od meczu z Legią Warszawa.

Aktualizacja - Platek wciąż chce kupić akcje ŁKS-u

Dziennikarz WP Sportowe Fakty Piotr Koźmiński skontaktował się z Philipem Platkiem i zapytał go o dochodzące z Włoch informacje. Właściciel Spezii zdecydowanie zaprzeczył tym wiadomościom i zapewnił, że wciąż jest zainteresowany zakupieniem akcji ŁKS-u.

"Mam nadzieję, że już wkrótce sfinalizujemy transakcję wykupu przeze mnie większościowego pakietu w ŁKS. Moje zamiary nie uległy zmianie. Podtrzymuję chęć wejścia w łódzki klub" - czytamy w opublikowanej wypowiedzi.