Izabella Łukomska-Pyżalska bierze rozwód. Ujawniła całą prawdę

Izabella Łukomska-Pyżalska przed branżą sportową była znana ze swojej działalności w branży modowej. W 2011 roku objęła funkcję prezesa Warty Poznań i pełniła ją do sierpnia 2018 roku, kiedy to podała się do dymisji. Była nazywana "najbardziej znaną panią prezes w polskim futbolu". Teraz 46-latka zdobyła się na szczere wyznanie w mediach społecznościowych.

"Potwierdzam, że rozwodzę się z moim mężem, Jakubem Pyżalskim. Postępowanie toczy się z mojej inicjatywy" - poinformowała w mediach społecznościowych Łukomska-Pyżalska. Dalej wyjaśniła powody swojej decyzji.

"Obraz naszej rodziny przedstawiany w mediach nie był prawdziwy. Żyłam w ciągłym strachu przed moim mężem i jego wybuchami złości, agresji i przemocy. To był także bezpośredni powód, dla którego mojemu małżonkowi została założona niebieska karta. W końcu znalazłam w sobie odwagę, aby opuścić dom, w którym nie mogłam czuć się bezpiecznie" - wyznała.

Była prezeska Warty poinformowała również o planach zawodowych i uspokoiła klientów jej firmy deweloperskiej. "W dalszym ciągu pozostaję prezesem Osiedla Poznańskiego i prowadzę inwestycję budowlaną. Pomimo prób zaszkodzenia spółce i mi osobiście. Chciałabym także uspokoić wszystkich mieszkańców i nabywców mieszkań - próba postawienia w upadłość mojej spółki jest próbą podjętą przez mojego małżonka. Nie ma żadnych przesłanek do upadłości, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w działaniach prawnych, przed sądem" - czytamy.

W przeszłości Izabella Łukomska-Pyżalska kandydowała do zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale bez skutku. W 2013 roku znalazła się liście stu najbogatszych Polek wg. "Wprost". Jej majątek szacowano wtedy na 16 milionów złotych. Obecnie zajmuje się branżą nieruchomości.

Z kolei Jakub Pyżalski w przeszłości był oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a w kartotekach poznańskiej policji figurował jako "Pyza". Jeszcze w czasach rządów w Warcie kibice poznali go jako porywczego. Podczas jednego ze spotkań z Garbarnią Kraków w chamski sposób obrażał piłkarza rywali i jego żonę. Po prawomocnym wyroku sądu musiał zapłacić 140 tysięcy złotych zadośćuczynienia.