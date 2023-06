Legia dopina transfer. Wzmocnienie na kluczowej pozycji

Legia Warszawa zakończyła minione rozgrywki ekstraklasy na drugiej lokacie. W związku z tym już w przyszłym sezonie powalczy o awans do Ligi Konferencji Europy. Stołeczny zespół poznał już pierwszego rywala w kwalifikacjach - będzie nim Ordabasy Szymkent. Władze klubu nie czekają z założonymi rękami i już zbroją się przed rywalizacją w europejskich pucharach. Potwierdzono trzy transfery i niewykluczone, że w kolejnych godzinach ogłoszony zostanie kolejny zawodnik.

Legia Warszawa się zbroi. Znalazła "nową ósemkę". Juergen Elitim dołączy do drużyny

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki, nowym zawodnikiem Legii Warszawa zostanie Juergen Elitim. Kolumbijczyk, grający w poprzednim sezonie na wypożyczeniu w Racing Santander, miał już nawet przejść testy medyczne. W tej sytuacji pozostaje jedynie podpisanie kontraktu i już w najbliższych godzinach powinno nastąpić jego ogłoszenie. Z racji, że jego kontrakt z młodzieżową drużyną Watfordu wygasa z końcem czerwca 2023 roku, zawodnik trafi do Legii za darmo.

23-latek będzie więc wzmocnieniem środka pola, o które przed nowym sezonem walczy Kosta Runjaić. To właśnie on ma być głównym konkurentem Bartosza Kapustki na pozycji "numer osiem". Reprezentant Polski dochodzi obecnie do siebie po operacji kolana, a do gry wróci najprawdopodobniej dopiero na początku sezonu. W razie jakichkolwiek komplikacji zastąpić będzie mógł go nowy zawodnik, o czym już na początku czerwca przekonywał Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii.

- Niezależnie od tej sytuacji zdrowotnej Bartka już wiosną zaczęliśmy myśleć o tym, by zakontraktować zawodnika na pozycję numer osiem, który mógłby konkurować z Kapustką. Jeśli do takiego ruchu transferowego dojdzie, to spokojnie będziemy mogli poczekać na powrót Bartka, a następnie mieć dwóch dobrych i doświadczonych graczy na tej pozycji - mówił działacz w programie "Legia ON", cytowany przez legionisci.com.

Juergen Elitim to doświadczony środkowy pomocnik. W ostatnim sezonie, grając w Segunda Division, wystąpił w 29 meczach, w których zdobył dwie bramki i jedną asystę. Po zakończeniu rozgrywek wrócił do Watfordu, w którym gra od 2018 roku. W międzyczasie był jednak wypożyczany do innych ekip, m.in. Deportivo La Coruny, Ponferradiny i Marbelli FC. Teraz wydaje się, że będzie miał okazję zagrać też na boiskach ekstraklasy.

Roszady kadrowe w Legii przed kolejnym sezonem

Jak wspominaliśmy, ewentualny transfer Kolumbijczyka będzie czwartym wzmocnieniem Legii tego lata. Już wcześniej do drużyny trafili Marc Gual z Jagiellonii Białystok, Patryk Kun z Rakowa Częstochowa oraz Radovan Pankov z Crveny Zvezda. Umowę przedłużył też Josue. Z kolei z drużyną pożegnali się Filip Mladenović i Mattias Johansson.