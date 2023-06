Były reprezentant Polski zamienił ekstraklasę na II ligę. "Przyciągnęło mnie kilka argumentów"

Miniony sezon zakończył się dla Wisły Płock w najgorszy możliwy sposób. Choć na początku drużyna zajmowała czołowe lokaty w tabeli, to w drugiej części rozgrywek spisała się fatalnie i ostatecznie spadła z ligi. Po zakończeniu sezonu klub otrzymał kolejny cios. Kapitan drużyny Jakub Rzeźniczak zdecydował się odejść.

Jakub Rzeźniczak tłumaczy zaskakujący transfer do Kotwicy Kołobrzeg

Wielu spodziewało się, że obrońca znajdzie zatrudnienie w ekstraklasie. Ten zaskoczył jednak wyborem i podpisał kontrakt z Kotwicą Kołobrzeg, która występuje w II lidze. Obrońca po kilku dniach od ogłoszenia transferu udzielił wywiadu portalowi Meczyki.pl, w którym wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na przejście do Kotwicy.

Ze strefy spadkowej na piąte miejsce w ekstraklasie. "Niektórzy tylko czekają na potknięcie"

- Przyciągnęło mnie kilka argumentów. Być może tym najważniejszym była osoba trenera Macieja Bartoszka, który skontaktował się i przedstawił plan, jaki założył sobie w Kotwicy. Potem spotkałem się z prezesem Adam Dzikiem i to wszystko się pokrywało. Cel to awans do I ligi, potem w miarę możliwości może i do ekstraklasy, ale wiadomo, ze nie ma co tak daleko wybiegać. Cały plan na rozwój klubu brzmi dobrze, powstanie akademia - powiedział były reprezentant Polski, który w kadrze zagrał 9 meczów.

I dodał, że miał oferty między innymi z Puszczy Niepołomice, Zagłębia Sosnowiec i azerskich klubów. - Musiałbym zwlekać, żeby sfinalizować takie rozmowy. A z Kotwicą umówiłem się na to, że dostanie odpowiedź w konkretnym terminie i chciałem dotrzymać słowa, a nie przeciągać - wyjaśnił.

Kamil Glik wbił szpilkę Santosowi. Jednoznacznie o taktyce

Nieudana końcówka sezonu Kotwicy

Kotwica Kołobrzeg do ostatnich chwil walczyła o bezpośredni awans do I ligi. W ostatniej kolejce została jednak wyprzedzona przez Znicz Pruszków i zajęła trzecie miejsce. W barażach nie spisała się najlepiej i odpadła w półfinale z Motorem Lublin. W związku z tym kolejny sezon spędzi w II lidze.

Jakub Rzeźniczak był piłkarzem Wisły Płock od 2019 roku. W minionym sezonie rozegrał 25 meczów. W przeszłości grał również w Legii Warszawa, Widzewie Łódź i Karabachu Agdam.