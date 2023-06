Legenda Rakowa odchodzi z klubu. Zagra w azjatyckim gigancie

Tomas Petrasek do Rakowa Częstochowa trafił przed rozpoczęciem sezonu 2016/17. Czeski obrońca w Rakowie zasłynął ze swoich doskonałych warunków fizycznych, które wykorzystywał do strzelania goli. W 171 meczach dla Rakowa zdobył ich aż 34. Petrasek z Rakowem wygrywał Puchar Polski, Superpuchar i mistrzostwo kraju. Dzięki grze w Częstochowie udało mu się nawet zadebiutować w czeskiej reprezentacji.

Petrasek odchodzi z Rakowa. Trafi do Korei Południowej

Obrońcy Rakowa nie omijały kontuzje. Przez urazy stracił prawie cały sezon 2020/21 oraz początek poprzednich rozgrywek. W mistrzowskiej kampanii Rakowa Petrasek zagrał tylko trzynaście spotkań w Ekstraklasie. Za kilka dni wygasa jego umowa i według informacji Tomasza Włodarczyka z serwisu Meczyki.pl zdecydował się on zmienić otoczenie.

Według dziennikarza czeski obrońca miał kilka ofert z Ekstraklasy, zainteresowane nim były trzy kluby z Turcji oraz zespoły greckie i jeden chiński, ale ostatecznie zdecydował się odejść do południowokoreańskiego Jeonbuk Hyundai Motors. To klub, którego właścicielem jest wspomniany w nazwie motoryzacyjny gigant. Dzięki jego wsparciu finansowemu Jeonbuk stał się najbardziej utytułowanym zespołem Korei Południowej, dziewięciokrotnie wygrywał tamtejszą ligę, dwukrotnie wygrywał azjatycką Ligę Mistrzów.

Petrasek trafi pod skrzydła byłego trenera Wisły Kraków

W poprzednim sezonie Jeonbuk został wicemistrzem kraju i doszedł do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie odpadł z Urawą Red Diamonds - klubem Macieja Skorży. W trwających teraz rozgrywkach ligowych - Korea Południowa znajduje się na ich półmetku - nie idzie jednak tak dobrze. Jeonbuk ma dopiero piąte miejsce i choć do wicelidera traci tylko cztery punkty, to ma już tylko iluzoryczne szanse na mistrzostwo. Wszystko dlatego, że pierwszy Ulsan Hyundai zdobył aż 44 punkty w 18 meczach i nad drugą drużyną w tabeli ma aż 13 punktów przewagi.

W Korei Południowej trenerem Petraska będzie Dan Petrescu. Rumuński szkoleniowiec, który w 2006 roku był trenerem Wisły Kraków, jest w Jeonbuku od niedawna. Zespół przejął dopiero w zeszłym tygodniu. Petrasek będzie jednym z pięciu obcokrajowców w nowej drużynie. Czech już ma być w Korei Południowej i dopinać ostatnie formalności przed podpisaniem umowy.