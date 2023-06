Zamienił ekstraklasę na I ligę. Zasłużony klub ogłasza transfer. "Dam serducho"

Miniony sezon nie ułożył się po myśli GKS-u Katowice. Drużyna liczyła na awans do ekstraklasy, ale ostatecznie rozgrywki zakończyła na 10. miejscu. Władze klubu nie marnują jednak czasu i już dokonują wzmocnień, by w przyszłym sezonie powalczyć o najwyższą klasę rozgrywkową. W tym celu ściągnęły zawodnika, który doskonale zna realia polskiej ligi i w poprzednim sezonie miał okazję występować na jej najwyższym szczeblu.

Matuesz Mak dołącza do GKS-u Katowice. Powrót na Górny Śląsk

W środę 21 czerwca katowicki klub poinformował o pozyskaniu Mateusza Maka ze Stali Mielec. Pomocnik nie przedłużył kontraktu z poprzednim pracodawcą i trafił do GKS-u na zasadzie wolnego transferu. Z nową drużyną podpisał dwuletni kontrakt. Tym samym zamienił ekstraklasę na I ligę i po kilku latach powrócił na Górny Śląsk.

To właśnie tutaj stawiał pierwsze kroki w karierze piłkarskiej. Najpierw grał dla Babiej Góry Sucha Beskidzka, a później dla Wisły Kraków. W piłce seniorskiej debiutował pod wodzą Rafała Góraka, z którym znów będzie miał okazję współpracować w Katowicach. Mak nie ukrywał, że postać trenera też odegrała dużą rolę w przyjęciu oferty GKS-u.

- Do przejścia tutaj skłoniła mnie determinacja trenera i dyrektora sportowego. Podpisałem kontrakt na dwa lata, co w moim przypadku było bardzo ważne. Ale też sama drużyna, to jak prezentowali się w poprzednim sezonie oraz projekt bardzo mnie zainteresowały. (...) Nie mogę doczekać się już występów. (...) Gwarantuje, że dam serducho i postaram się przełożyć tę jakość z ekstraklasy na I ligę. Uważam, że z "Gieksą" ciężko będzie rywalom grać - powiedział w rozmowie z reporterem GKS-u.

Pozyskania Maka to duże wzmocnienie dla katowickiej drużyny. W poprzednim sezonie pomocnik rozegrał 26 meczów, w których zdobył dwie bramki i tyle samo asyst. Łącznie w ekstraklasie wystąpił 161 razy, grając dla takich klubów, jak m.in. GKS Bełchatów, Piast Gliwice czy wspomniana Stal.

Wielkie roszady kadrowe w GKS-ie

Mak był drugim transferem GKS-u w letnim oknie transferowym. Kilka dni wcześniej z klubem przywitał się też Aleksander Komor. Z kolei z drużyny odeszli już m.in. Zbigniew Wojciechowski, Michał Kołodziejski, Daniel Tanżyna, Marcin Urynowicz, Dominik Kościelniak czy Marko Roginić - klub nie zdecydował się przedłużyć z nimi kontraktu. W związku z tym władze będą poszukiwać kolejnych wzmocnień - ich celem jest nie tylko awans do ekstraklasy, ale i nawiązanie do najlepszych czasów w historii GKS-u.

Przypomnijmy, katowicki zespół największe sukcesy odnosił w latach 80. i 90. To wtedy czterokrotnie zdobywał wicemistrzostwo Polski. Tyle samo razy zajmował trzecie miejsce w tabeli. Ponadto dwukrotnie triumfował w Superpucharze Polski i trzykrotnie zwyciężał w Pucharze kraju.