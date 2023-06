Beniaminek się nie patyczkuje. Rewolucja to mało. Cała kompania piłkarzy odchodzi

Ruch Chorzów wrócił do ekstraklasy po sześciu latach rozłąki, przypieczętowując awans w ostatniej kolejce I ligi i wyprzedzając Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. To był trzeci awans tego klubu z rzędu, a od rozgrywek 20/21 sezon w sezon Ruch meldował się w wyższej klasie rozgrywkowej. Nowy sezon ekstraklasy rozpocznie się w drugiej połowie lipca i pewne jest, że do tego czasu klub przejdzie spore zmiany.

Spore zmiany w Ruchu Chorzów. Aż czternastu piłkarzy odchodzi z klubu. Na miesiąc przed startem sezonu

Ostatnia środa była intensywnym dniem dla kibiców Ruchu Chorzów. Najpierw klub poinformował o tym, że umowa Łukasza Janoszki nie zostanie przedłużona i pomocnik odejdzie bez odstępnego z początkiem lipca. To jeden z najbardziej zasłużonych piłkarzy - Janoszka zagrał blisko 300 spotkań dla Ruchu. Potem dowiedzieliśmy się, że z klubu odchodzi trzynastu innych zawodników. W tym gronie jest Filip Nawrocki, Jakub Piątek i Mikołaj Kwietniewski - wszystkim tym zawodnikom umowa wygasa z końcem czerwca.

Do macierzystych klubów wrócili Jakub Witek, Szymon Kobusiński, Przemysław Maj i Jakub Osobiński, którzy byli wypożyczeni do Ruchu odpowiednio z Wisły Płock, Zagłębia Lubin, Stali Mielec oraz Korony Kielce. Chorzowianie zdecydowali się na to, by rozstać się z Marcinem Kowalskim, Kacprem Bąkiem, Filipem Żaglem, Piotrem Wyrobą, Maksymilianem Rogułą i Mateuszem Wacławskim. Wszyscy ci piłkarze byli w poprzednim sezonie wypożyczeni i ich umowy wygasały z początkiem lipca.

Do tej pory Ruch dokonał dwóch transferów przychodzących. Mowa o Szymonie Szymańskim i Macieju Firleju, którzy dołączyli do beniaminka ekstraklasy odpowiednio ze Skry Częstochowa oraz Znicza Pruszków. Prawdopodobnie do tego grona niebawem dołączą Filip Starzyński i Mateusz Bartolewski, których umowy z Zagłębiem Lubin wygasają z końcem czerwca. Szczególnie istotny jest transfer tego pierwszego, który grał dla Ruchu w latach 2011-2015.

Ruch Chorzów rozpocznie sezon ekstraklasy od meczu z Zagłębiem Lubin, który odbędzie się 22 lipca.