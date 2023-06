Gigantyczna sensacja. Piłkarz polskiego klubu bohaterem. Asysty w meczu z potęgą [WIDEO]

Do tej pory reprezentacja Gruzji swoją przygodę z mistrzostwami Europy do lat 21 zawsze kończyła na etapie eliminacji. W tym roku jako współorganizator w końcu miała szansę sprawdzić się na tym turnieju, a pierwszym rywalem w meczu otwarcia byli Portugalczycy.

Citaiszwili bohaterem. Dwie asysty i wygrana w wielkim meczu

W wyjściowej jedenastce Portugalczyków na dzisiejsze spotkanie znaleźli się Vitinha, grający w Olympique'u Marsylia, Pedro Neto znany z występów w Wolverhampton czy Andre Almeida, piłkarz Valencii. Nie zabrakło też ekstraklasowego akcentu, bowiem w pierwszym składzie znalazł się także utalentowany gracz Lecha Poznań, Afonso Sousa.

23-latek w tym spotkaniu zmierzył się ze swoim klubowym kolegą, Giorgim Citaiszwilim. Gruziński pomocnik, który na koncie ma już aż 14 występów w pierwszej kadrze swojego kraju do Lecha został wypożyczony z Dynama Kijów, a jego umowa z wielkopolskim klubem obowiązuje do końca czerwca. Wcześniej w 2022 roku można było oglądać jego występy również w Wiśle Kraków.

Zdecydowanym faworytem była naszpikowana gwiazdami reprezentacja Portugalii, lecz Gruzini powalczyli o to, żeby ich pierwszy mecz w historii mistrzostw Europy U21 zapadł kibicom w pamięć. W 37. minucie Citaiszwili dopadł do piłki na własnej połowie i dalekim podaniem zagrał na drugą stronę placu gry do dobrze ustawionego napastnika Giorgiego Gagui. Ten zabrał się z piłką, wziął na plecy obrońcę i zakończył akcję mocnym strzałem na bramkę Portugalii.

Drugi gol padł niedługo później, bo w 46. minucie. Wówczas pomocnik Lecha Poznań podszedł do wykonania rzutu rożnego i dograł w pole karne idealną piłkę prosto na głowę Saby Sazonowa, środkowego obrońcy Dynama Moskwa. Ten wbił futbolówkę do bramki i na tablicy wyników widniał już rezultat 2:0.

Portugalia mimo wszelkich starań nie zdołała zdobyć choćby gola kontaktowego. Dodatkowym utrudnieniem była gra w osłabieniu, bowiem w 76. minuty czerwoną kartką ukarany został utalentowany obrońca Benfici Lizbona, Tomas Araujo.

Giorgi Citaiszwili w tym sezonie w Ekstraklasie wystąpił 12 razy, zdobywając jednego gola i notując jedną asystę. Gruzin miał okazję zagrać też w barwach Lecha w Lidze Konferencji, gdzie na boisku meldował się czterokrotnie. Od 2021 roku regularnie powoływany jest do pierwszej reprezentacji Gruzji, choć przez wszystkie młodzieżowe szczeble przeszedł jako wielokrotny reprezentant Ukrainy. Z nią udało mu się zdobyć nawet mistrzostwa świata do lat 20 w 2019 roku, które organizowane były w Polsce.