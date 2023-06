Media: Niespodziewany zwrot ws. Puszczy Niepołomice w ekstraklasie! Nowe porozumienie

Puszcza Niepołomice dzięki zwycięstwu w finale barażów I ligi nad Bruk-Betem Termaliką Nieciecza po raz pierwszy w stuletniej historii awansowała do Ekstraklasy. Pierwszy sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej to dla 16-tysięcznego miasteczka nie lada wyzwanie. Już od początku jasne stało się, że Puszcza będzie miała problem ze stadionem. Ten w Niepołomicach nie spełnia zakładanych wymogów. Trzeba więc było znaleźć rozwiązanie tymczasowe, ale wydarzenia nagle nabrały zaskakujący obrót.

Puszcza Niepołomice musiała szukać stadionu. Brutalna odpowiedź kibiców Wisły. "To dla nas miejsce święte"

Zespół z Niepołomic nie poddaje się i robi wszystko, by jak najszybciej ich obiekt został zaakceptowany przez komisję licencyjną. Problemem jest nie tyle jego niewielka pojemność (ok. 2 tys. miejsc), ile brak warunków do przeprowadzenia transmisji. Odpowiadająca za nie spółka Ekstraklasa Live Park nie byłaby w stanie korzystnie rozstawić kamery na tak ciasnej przestrzeni, a poza tym jej sprzęt mógłby tam w ogóle nie dotrzeć. - Jest tam za wąski skręt. Zresztą po skręcie nie jest dużo lepiej, bo ulica jest bardzo wąska, ma zaledwie kilka metrów szerokości niczym jednokierunkowa uliczka wewnątrz osiedla. Nie ma przy niej żadnego pobocza, od razu obok są domy jednorodzinne i szkoła - tłumaczył w rozmowie ze Sport.pl Jarosław Pieprzyca, prezes Puszczy.

W tej sytuacji Puszcza jeszcze w trakcie rundy wiosennej otrzymała promesę od Wisły Kraków na to, że w przypadku awansu, będzie mogła skorzystać ze stadionu przy Reymonta. Drużyna we wniosku o przyznanie licencji zgłosiła zatem stadion Wisły. Sytuacja jednak się skomplikowała, gdy awans stał się faktem. Wówczas jedno ze stowarzyszeń kibicowskich Wisły wydało niepokojące oświadczenie. - Stadion przy Reymonta to dla nas miejsce święte. Mówimy jasno i wprost: nie chcemy, by Puszcza swoje mecze rozgrywała właśnie tutaj. Po drugiej stronie Błoń jest miejsce, gdzie mają doświadczenie z obsługiwaniem tak niewielkiej grupy kibiców. Nasza drużyna ma znów walczyć o awans i musi mieć ku temu jak najlepsze warunki. Ryzyko dodatkowego rycia naszej murawy musi zatem rodzić zrozumiałe obawy - mogliśmy przeczytać.

A jednak... Puszcza Niepołomice zagra na stadionie Cracovii. Jest porozumienie

Władze klubu wolały nie ryzykować i dla bezpieczeństwa rozpoczęły rozmowy z Cracovią. Jak informuje TVP Sport, w poniedziałek oba zespoły doszły do porozumienia i przynajmniej na początku sezonu beniaminek będzie mógł rozgrywać domowe mecze przy ul. Kałuży. Za takim rozwiązaniem przemawia także terminarz rundy jesiennej. Okazuje się, że dla obu klubów mecze u siebie w tej samej kolejce wypadają tylko dwa razy (12/13 sierpnia oraz 9/10 grudnia). Puszcza dokona więc zmiany we wniosku licencyjnym, a jednocześnie będzie pracować nad własnym obiektem i dojazdem do niego. Możliwe, że uda jej się spełnić wymogi jeszcze przed końcem pierwszej części sezonu.