Hiszpan blisko klubu ekstraklasy. 150 meczów w La Liga i La Liga 2

W poniedziałek Jagiellonia Białystok rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu ekstraklasy. Póki co, na pierwszym treningu trener Adrian Siemieniec miał do dyspozycji tylko jednego nowego zawodnika - 19-letniego wahadłowego Dominika Marczuka, który do Białegostoku trafił ze Stali Rzeszów.

To jednak dopiero początek wzmocnień podlaskiego klubu. Tak jak zapowiadaliśmy w poniedziałek, na testach medycznych w stolicy Podlasia przebywają 23-letni francuski skrzydłowy Kandet Diawara z APOEL-u Nikozja oraz 24-letni angolański napastnik Afimico Pululu z niemieckiego Greuther Fuerth. Obaj w poniedziałek wieczorem dotarli do Białegostoku, od rana przechodzili badania, których dokładne wyniki będą znane wieczorem. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, obaj podpiszą z Jagiellonią dwuletnie kontrakty z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Ale to nie wszystko, bo szaleństwo transferowe w Białymstoku się nie zatrzymuje. Jak dowiedział się Sport.pl, bliski transferu do Jagiellonii jest 27-letni hiszpański stoper Adrian Dieguez z drugoligowej Ponferradiny.

Dieguez to lewonożny stoper, mierzący 188 centymetrów wzrostu, który jest zawodnikiem bardzo doświadczonym na pierwszym i drugim stopniu rozgrywkowym w Hiszpanii. Wychowanek Getafe rozegrał 15 spotkań w La Liga w barwach Alaves i Hueski, z kolei w Segunda Division (La Liga 2) zaliczył aż 136 występów. Aż 30 z nich w minionym sezonie, w którym wraz z Ponferradiną spadł do trzeciej ligi. Ponadto reprezentował też barwy Fuenlabrady i Alcorcon,

Według naszych informacji, jak nie wydarzyło się nic nieprzewidzianego, Dieguez powinien być właśnie w drodze do Białegostoku, gdzie przejdzie testy medyczne, a przy ich pozytywnym wyniku zwiąże się kontraktem z Jagiellonią. Lewonożny Hiszpan będzie ważnym wzmocnieniem drużyny Adriana Siemieńca pod względem taktycznym, gdyż w grającym systemem z trójką obrońców białostockim zespole nie było dotąd stopera operującego dobrze lewą nogą.

Jeśli Jagiellonii uda się sfinalizować transfery Diawary, Pululu i Diegueza, dyrektorowi sportowemu klubu Łukaszowi Masłowskiemu do realizacji założonego na lato planu pozostanie jedynie sprowadzenie jeszcze jednego środkowego obrońcy oraz środkowego pomocnika.