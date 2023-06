Rafał Wolski może zostać w Polsce. Już negocjuje z nowym pracodawcą

Wisła Płock zachwycała na początku poprzedniego sezonu ekstraklasy, a jedną z najjaśniejszych postaci tego zespołu był Rafał Wolski. Forma pomocnika zachwycała nawet trenera Pavola Stano, który publicznie podkreślał, że widzi go w reprezentacji Polski. Wisła osuwała się coraz niżej w trakcie sezonu i finalnie spadła do I ligi. Jeszcze w marcu Wolski przedłużał kontrakt do czerwca 2025 roku, natomiast po zakończeniu rozgrywek został on rozwiązany. Gdzie może trafić były piłkarz Legii?

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

Wolski coraz bliżej nowego klubu. Ma pozostać w ekstraklasie

Pierwsze medialne doniesienia wskazywały na to, że Wolski mógłby dołączyć do Śląska Wrocław, gdzie widziałby go trener Jacek Magiera. Potem pojawiły się informacje o zainteresowaniu Jagiellonii Białystok, Widzewa oraz ŁKS-u Łódź. Był też moment, w trakcie którego poważniej w grę wchodził kierunek zagraniczny. Teraz wygląda na to, że Wolski może pozostać w ekstraklasie i dołączyć do Radomiaka Radom. Natomiast czy ten transfer jest bliski realizacji?

Portal weszlo.com podaje, że Wolski pojawił się w klubie na rozmowach w poniedziałek 19 czerwca, ale odrzucił propozycję dwuletniej umowy, prosząc o więcej czasu na podjęcie decyzji. Radomiak ma naciskać na to, by pomocnik jak najszybciej złożył podpis pod kontraktem. Użytkownik Janekx89 uważa, że ten transfer jest bliski finalizacji. Z kolei radomsport.pl uważa, że kontrakt już został sfinalizowany. Wszystko prawdopodobnie się wyjaśni w najbliższych dniach.

Wolski jest wychowankiem Legii Warszawa, w której grał do 2013 roku. Potem pomocnik występował w barwach Fiorentiny, Bari, KV Mechelen, Wisły Kraków, Lechii Gdańsk oraz Wisły Płock. W zespole z Mazowsza zagrał 64 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 13 goli i zanotował 16 asyst. Jego statystyki z poprzedniego sezonu to siedem goli i osiem asyst w 32 spotkaniach.

Radomiak Radom zakończył poprzedni sezon na dziesiątym miejscu z 44 punktami i siedmioma punktami przewagi nad strefą spadkową. Rozgrywki rozpoczynał Mariusz Lewandowski, a od połowy kwietnia za drużynę odpowiada Constantin Galca.