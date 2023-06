Człowiek Ziobry przyłapany. Nosił koszulkę obrażającą Legię? "Dostałem ją od księdza"

Sebastian Łukaszewicz to znany na Podlasiu polityk, od 2022 roku wicemarszałek województwa. Były członek Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry nie kryje swojej sympatii do Jagiellonii Białystok.

Skandal na Podlasiu. Wicemarszałek miał przyjść w koszulce obrażającej Legię Warszawa

Wicemarszałek Łukaszewicz pojawił się na niedzielnym meczu A klasy pomiędzy KS Turośnianką a GKS-em 1984 Rutki. Spotkanie to odbiło się medialnym echem za sprawą Szymona Marciniaka. Arbiter finałów mistrzostw świata czy Ligi Mistrzów zgodził się poprowadzić spotkanie na siódmym poziomie rozgrywkowym, czym wywołał niemałą furorę.

Na meczu nie mogło zabraknąć lokalnych polityków, w tym właśnie Łukaszewicza, który przy okazji meczu oficjalnie wręczył obu rywalizującym klubom dotację na rozwój i szkolenie młodzieży. Do pamiątkowego zdjęcia z przedstawicielem KS Turośnianka polityk ustawił się w klubowej bluzie Jagiellonii Białystok, pod którą można dostrzec zaskakującą koszulkę.

Mimo że zapięta bluza zasłania całą treść napisu na t-shircie wicemarszałka, to łudząco przypomina on zdjęcie znanej oprawy kibiców Jagiellonii z końcówki ubiegłego sezonu, gdy do Białegostoku przyjechał zespół Legii Warszawa. Wówczas na trybunie najbardziej zagorzałych fanów rozłożona została sektorówka, nawiązująca do słynnego teleturnieju "Koło Fortuny".

Na oprawie widać hasło z brakującymi literkami, jednak nietrudno się domyślić, co ono oznacza. Układało się bowiem w obraźliwe hasło "Legia to stara ku**a". Grafika z podobnym ułożeniem liter widoczna była właśnie na koszulce Łukaszewicza.

Sam wicemarszałek zdementował już doniesienia o wulgarnym przekazie jego ubioru. Jak miał powiedzieć portalowi Interia, na jego ubraniu nie znajdowało się nadrukowane zdjęcie wulgarnej oprawy, a nawiązujący do niej napis "Prawda to wiara w Boga". Taką koszulkę miał dostać od jednego z księży.