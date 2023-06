Po 13 latach polski klub doczeka się stadionu. Perełka za prawie 300 mln złotych

Miniony sezon był słodko-gorzki dla Górnika Zabrze. Drużyna pod wodzą Bartoscha Gaula radziła sobie słabo i groził jej spadek. Władze klubu szybko zareagowały na problemy i ponownie powierzyły stanowisko trenera Janowi Urbanowi. Ten wyprowadził zespół na prostą i ostatecznie zakończył rozgrywki na 6. lokacie. Tym samym w kolejnym sezonie Górnik znów będzie występował w ekstraklasie i niewykluczone, że pod koniec rozgrywek będzie miał okazję grać przy "zamkniętym" stadionie.

REKLAMA

Zobacz wideo prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik

Górnik Zabrze doczeka się czwartej trybuny. Podpisano umowę. Koniec prac zaplanowano na 2024 rok

Budowa Areny w Zabrzu rozpoczęła się w 2011 roku. Pierwszy etap prac obiektu, który może pomieścić 24,5 tys. widzów, zakończył się w 2016 roku. Od tego czasu do dyspozycji kibiców są trzy trybuny. Ich budowa kosztowała łącznie 230 mln zł. Do pełni szczęścia brakuje jedynie czwartej trybuny. Zapowiadano, że powstanie ona dopiero w 2025 roku, ale w sprawie doszło do długo wyczekiwanego zwrotu, o czym w poniedziałek 19 czerwca poinformował klub. Okazuje się, że w zabrzańskim ratuszu podpisano umowę na wybudowanie czwartej trybuny. Wykonawcą będzie Mostostal Zabrze GPBP S.A., a prace potrwają przez około rok.

"Nie jestem przyzwyczajony do takiego widoku". Guendogan skomentował grę Błaszczykowskiego

Tym samym wzrośnie też pojemność stadionu. Po modernizacji obiekt będzie w stanie przyjąć 32 tys. widzów. W budynku nowej trybuny zostaną zlokalizowane m.in. Muzeum Sportu Zabrzańskiego, loże biznesowe czy też szatnie z kompleksem odnowy biologicznej. Jak donosi redakcja "Dziennika Zachodniego" koszt budowy czwartej trybuny wyniesie niespełna 46 mln złotych. Łącznie powstanie stadionu Górnika Zabrze pochłonie niespełna 280 mln złotych.

Prezydent Zabrza prosi o dofinansowanie. Chce iść przykładem Rakowa Częstochowa

- Wartość umowy jest o 9 milionów niższa niż zakładano w kosztorysie, co niezwykle nas cieszy. Potwierdzam też, że złożyłam wniosek o dotowanie tej inwestycji, patrząc na to, jak przychylnie spojrzano na inne stadiony, wierzymy, że z nami też tak będzie. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w wysokości 50 procent, czyli na około 25 milionów. Każde środki będą bardzo cenne, ale ponieważ nie liczyliśmy na taką możliwość, jesteśmy przygotowani na finansowanie całości - powiedziała prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Tym samym miasto liczy na pomoc pieniężną od państwa, jak ma to miejsce m.in. w przypadku budowy stadionu mistrzów Polski, Rakowa Częstochowa.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Słynny trener przejmuje legendarny klub. "Opłacany najlepiej w historii"

Pracę na Arenie Zabrze mają ruszyć już w tym tygodniu. W podobnym czasie Górnik rozpocznie też przygotowania do kolejnego sezonu. Pierwszy mecz ligowy zabrzanie rozegrają 22 lipca, a ich przeciwnikiem będzie Radomiak Radom. Wcześniej, bo już 1 lipca drużyna zmierzy się towarzysko z Puszczą Niepołomice.