Media: Kucharski pomaga Niemcom w przejęciu polskiego klubu

Śląsk Wrocław utrzymał się w Ekstraklasie, ale walczył o to do ostatniej kolejki. Ostatecznie bohaterem wrocławian został Jacek Magiera. Szkoleniowiec wrócił do Śląska na ostatnie sześć spotkań i zdobył siedem punktów. Kluczowe w walce o pozostanie w lidze było zwycięstwo z Wisłą Płock - ostatecznie to właśnie płocczanie spadli z ligi.

Ziburske kupi Śląsk? Pomaga mu Cezary Kucharski

Wczoraj informowaliśmy o zainteresowaniu niemieckiego biznesmena Mariana Ziburske Śląskiem Wrocław. Według informacji podanych przez "Przegląd Sportowy" Niemcowi, który ze swoją firmą Westminster działa głównie na rynku nieruchomości, ma pomagać Cezary Kucharski. To były agent Roberta Lewandowskiego, który prowadzi z nim spór prawny. Prywatnie ma być przyjacielem niemieckiego biznesmena i to właśnie on miał namówić Ziburske na przejęcie Śląska. Dla Niemca nie byłaby to pierwsza inwestycja w sport. Reklamuje swoją firmę na strojach hokejowych reprezentacji Niemiec oraz Kanady, a w przeszłości był jednym ze sponsorów Bayeru Leverkusen.

Od połowy maja nie jest tajemnicą, że miasto Wrocław chce sprzedać większość udziałów w Śląsku zewnętrznemu inwestorowi. Przyczyny? Fatalna postawa zespołu w Ekstraklasie oraz konieczność dotowania go kwotą w wysokości kilkunastu milionów złotych. Na sprzedaż jest 51-80% udziałów, czyli pakiet większościowy, który pozwoli nowemu właścicielowi na zarządzanie klubem. Oferta Ziburske była jedyną w miejskim przetargu.

Nie Śląsk, to Lechia? Ziburske prowadzi rozmowy z Adamem Mandziarą

Wydaje się, że to wrocławski klub jest głównym przedmiotem zainteresowania niemieckiego biznesmena, ale Przegląd Sportowy Onet informuje też, że poczynił on pierwsze kroki do przejęcia Lechii Gdańsk. Klub z Gdańska od dłuższego czasu jest na sprzedaż. Ziburske miał już prowadzić rozmowy z reprezentantem Adama Mandziary. O tym, że coś może być na rzeczy, świadczą też słowa prezesa Lechii, który przyznał, że jest więcej ofert zakupu klubu niż tylko ta autorstwa Michała Brańskiego.

Lechia i Śląsk mają za sobą bardzo słabe sezony. Zespół z Gdańska jest w o tyle gorszej sytuacji, że spadł z Ekstraklasy i pilnie musi szukać dodatkowych pieniędzy. Za grę na najwyższym poziomie kluby dostają od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Nowy właściciel na pewno pomógłby w uspokojeniu nastrojów w obu klubach. Spokój bardzo by się przydał w Gdańsku, gdzie za pomocą mediów społecznościowych Lechia informuje o kolejnych odejściach zawodników. Tych piłkarzy, którzy zostaną, do awansu spróbuje poprowadzić Szymon Grabowski. Nowy szkoleniowiec gdańszczan ostatnio pracował w Stomilu Olsztyn, gdzie walczył o awans do pierwszej ligi.

Tymczasem Śląsk Wrocław szykuje się do startu w Ekstraklasie. Klub niedawno przedłużył umowę z Jackiem Magierą i ogłosił nowego dyrektora sportowego. To właśnie oni - jeżeli Śląsk nie zmieni właściciela - będą walczyć o jak najlepszą pozycję w tabeli w sezonie 2023/24.