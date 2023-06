Media: Lech szykuje transferową bombę. Chce piłkarza klubu z czołówki Bundesligi

Ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy i trzecie miejsce w rozgrywkach ekstraklasy - jest to dobry wynik Lecha Poznań w zakończonym niedawno sezonie. Władze klubu z pewnością myślą jednak, aby za rok odnieść jeszcze większe sukcesy, dlatego rozpoczęto poszukiwania nowych zawodników na rynku transferowym. Wiadomo, że z zespołem żegna się m.in. Pedro Rebocho, który nie przedłużył wygasającego kontraktu. Okazuje się, że Portugalczyk może mieć godnego następcę.

Obrońca Bayeru Leverkusen znalazł się na szczycie listy życzeń Lecha. Może go pozyskać za darmo

Przedstawiciele "Kolejorza" szukają wzmocnień. To widać. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że Lech wyraził zainteresowanie 22-letnim piłkarzem Nijmegen Elayisem Tavsanem, który miałby być odpowiednim kandydatem, aby zastąpić Michała Skórasia.

To nie koniec potencjalnych transferów Lecha. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał w niedzielę, że wskutek odejścia Rebocho celem władz klubu ma być obrońca Bayeru Leverkusen Daley Sinkgraven. 27-letni Holender nie mógł w ostatnim czasie liczyć na regularną grę w niemieckim zespole, a w związku z tym, że jego kontrakt z Bayerem wygasa z końcem czerwca, transfer do Lecha może być dla niego interesującą opcją.

Sinkgraven jest wychowankiem Heerenveen, z którego w 2015 roku odszedł do Ajaxu. Po czterech latach gry Bayer wykupił go za pięć milionów euro. W barwach niemieckiego klubu rozegrał łącznie 78 meczów, w których nie udało mu się jednak trafić do siatki rywala. W tym sezonie wystąpił w 12 spotkaniach. Może grać zarówno na lewej obronie, jak i wahadle.

Rozgrywki ekstraklasy ruszają za niespełna pięć tygodni. Pierwsza kolejka zostanie rozegrana w dniach 21-23 lipca, a rywalem poznańskiego klubu będzie Piast Gliwice.