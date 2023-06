Prezes Lechii nie owija w bawełnę. Nie jest dobrze. "Nie ma gdzie szukać"

Poprzedni sezon Lechia Gdańsk zaczynała jako pucharowicz, a skończyła jako spadkowicz z Ekstraklasy. Tym samym klub po 15 latach ciągłej gry na najwyższym poziomie rozgrywkowym spadł do pierwszej ligi. W mediach Lechia pojawiała się niemal wyłącznie w negatywnym kontekście - problemy finansowe, skłócona szatnia i konflikty z kibicami.

REKLAMA

Zobacz wideo Sektor Jakuba Błaszczykowskiego na meczu Polska - Niemcy. Kibicuje brat Dawid

Prezes Lechii bez ogródek. Przyznaje, że klub ma ogromne problemy

O najbliższej przyszłości klubu postanowił wypowiedzieć się prezes Lechii Gdańsk. Najpierw odpowiedział na pytania dziennikarzy na zorganizowanej po sezonie konferencji prasowej, w trakcie której przedstawił nowego szkoleniowca Lechii, a teraz udzielił dużej rozmowy "Przeglądowi Sportowemu", w której przyznał bez ogródek, że spadek mocno odbije się na sytuacji finansowej, która przecież i tak nie należała do najlepszych.

Kosowski skomentował mecz z Niemcami. Nie jest zachwycony. Pisze o "desperacji"

- Mówimy o zadłużeniu mniej więcej na poziomie 2,5 mln euro. Dla nas, Polaków, to są duże pieniądze, dla zagranicznego biznesu to żadne pieniądze. Patrzę takimi kategoriami. Mówi się o różnych kwotach za ewentualną sprzedaż klubu, ale nadal mówimy o małych sumach. Robiłem miesięczne obroty rzędu kilkudziesięciu milionów. Dlatego nie boję się dużych kwot, to tylko pozycja w excelu - powiedział Deptuła.

- Trzeba mieć świadomość, że spadek z Ekstraklasy generuje kilkanaście milionów złotych straty. Głównie z tytułu praw medialnych. Musimy więc szukać takich rozwiązań, które nie zabiją klubu na "dzień dobry" - dodał. Na pytanie o kolejne cięcia odpowiedział wprost: - Nie ma gdzie szukać oszczędności.

Za sezon 2021/22 Ekstraklasa wypłaciła Lechii blisko 18 milionów złotych. W pierwszej lidze takich pieniędzy nie ma i prezes Lechii zwraca uwagę na ten problem.

Sukces polskiego trenera za granicą. Odzyskał mistrzostwo po 38 latach

Skąd Lechia Gdańsk wziąć pieniądze skoro już skończyły się możliwości oszczędzania na wydatkach? Musi znaleźć sponsorów. I prezes klubu przyznaje, że obecnie musi szukać pieniędzy poprzez wykorzystanie potencjału Lechii w tej materii.

Lechia na sprzedaż? Prezes udziela ironicznej odpowiedzi

Choć prezes Deptuła nie chciał rozmawiać zbyt szczegółowo o ofertach kupna Lechii, to odniósł się do plotek o możliwym przejęciu klubu przez Michała Brańskiego - jednego z akcjonariuszy Wirtualnej Polski.

- Ja wyrażam chęć zakupu Wirtualnej Polski - odpowiedział ironicznie, a następnie kontynuował - W takiej sytuacji też chętnie kupiłbym klub. Czyli "spłaćcie wszystkie długi, a ja go przejmę za symboliczne pieniądze". To jest zbyt piękne. To nie jest tylko kwestia kupowania klubu piłkarskiego, podobnie wygląda sytuacja, gdy ktoś chce kupić dowolną firmę. Przeważnie ktoś chce sprzedać firmę nie w momencie, gdy przynosi spore dochody, kupuje się w kryzysie. Oczekiwania na zasadzie, że "kupię od ciebie firmę, z którą masz problem, tylko spłać swoje długi", jest dość karkołomne. Szczerze mówiąc, zaskoczony jestem takim podejściem - powiedział.

Przyznał jednak, że jest kilku inwestorów zainteresowanych kupnem Lechii. Nowi właściciele na pewno mogliby wprowadzić swoje porządki. Z Lechii Gdańsk odchodzą kolejni piłkarze i klub bardzo dużą część kadry na pierwszą ligę będzie musiał zbudować od nowa. Przed trenerem Szymonem Grabowskim wciąż jest jednak stawiany jeden cel - awans.