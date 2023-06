Tłumy na meczu Marciniaka w A-klasie. Jasna deklaracja sędziego ws. przyszłości

Blisko pięć tysięcy osób przyszło na mecz KS Turośnianka - GKS Rutki, by oglądać w akcji Szymona Marciniaka - informuje WP SportoweFakty. Sędzia chętnie rozmawiał z kibicami i rozdawał autografy. Później w miejscowych mediach jasno zadeklarował swoje plany na przyszłość. - Media sprzedają mnie to tu, to tam - przekazał.

