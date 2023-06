Lech Poznań szykuje transferowy hit. Ma być następcą Skórasia

Skóraś to wychowanek Lecha Poznań, do którego młodzieżowych drużyn dołączył w 2015 roku z zespołu MOSiR Jastrzębie-Zdrój. W tym sezonie pokazał się ze świetnej strony w Ekstraklasie, ale co ważniejsze, w Lidze Konferencji. W niej z poznańskim klubem doszedł do ćwierćfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

Lech ma na celowniku zastępcę dla Skórasia. Nie będzie łatwo go pozyskać

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z "Meczyków", Lech Poznań wyraża zainteresowanie 22-letnim Elayisem Tavsanem. Holender regularnie gra w reprezentacji swojego kraju do lat 21,a od 2020 roku występuje w Eredivisie w NEC Nijmegen. Według serwisu WhoScored.com w marcu tego roku Tavsan był drugim najlepszym dryblerem w lidze - miał aż 135 wygranych pojedynków. Lepszy był tylko grający w PSV Eindhoven Xavi Simons, który miał ich aż 151.

W tym sezonie Tavsan wystąpił w 32 meczach w lidze holenderskiej, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Liczby skrzydłowego z dopiero co zakończonych rozgrywek może nie zachwycają, ale z pewnością to piłkarz z dużym talentem i umiejętnościami.

Przecież to Lewandowski. Sprawdziliśmy: w Mołdawii nie ogląda się piłki nożnej

Portal transfermarkt wycenia piłkarza na 1,60 mln euro, a jego umowa obowiązuje tylko do czerwca przyszłego roku. W związku z tym NEC Nijmegen jeśli nie przedłuży z nim kontraktu, a chce zarobić na Tavsanie, będzie musiało sprzedać go już w tym oknie.

Maciej Skorża robi furorę w Japonii. Kapitalny wyczyn trenera

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Jeśli taki transfer doszedłby do skutku, wydaje się, że Lech o obsadę skrzydeł nie miałby się co martwić. Odchodzący Michał Skóraś przyzwyczaił kibiców do świetnej gry, więc aby go godnie zastąpić trzeba szukać zawodników właśnie z takiej półki, na jakiej znajduje się utalentowany Tavsan. W tym sezonie Skóraś wystąpił w 32 meczach Ekstraklasy, w której zdobył dziewięć goli i zaliczył cztery asysty. Poza tym można było oglądać go także w 12 spotkaniach Ligi Konferencji Europy, gdzie pięć razy wpisywał się na listę strzelców i cztery razy asystował.