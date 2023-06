Niesamowity wyczyn ŁKS-u! Są jak FC Barcelona. Drugi taki przypadek w historii

ŁKS Łódź zagra ponownie w ekstraklasie, ale to nie jedyny sukces klubu w sezonie 2022/23. Oprócz pierwszej drużyny awanse do wyższych lig zanotowały także druga i trzecia drużyna. To oznacza, że klub zanotował aż trzy awanse w jednym sezonie. Niesamowite osiągnięcie!

